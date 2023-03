Ligue 1: tanti pareggi in testa, Paris Saint Germain e Marsiglia se la ridono!

Sono i pareggi a pesare nel ventiseiesimo turno di campionato: pari che rallentano la marcia di squadre di alto rango, così da lanciare, ancor di più, la marcia del Paris Saint Germain che ha battuto il Nantes.

A resistere ai parigini solo il Marsiglia che supera il Rennes e rafforza il secondo posto.

A pareggiare ed a rallentare la corsa sono il Monaco, fermato dal Troyes, il Lens ed il Lille nel loro scontro diretto, il Nizza in casa con l’Auxerre e il Lione opposto al Lorient.

In coda sconfitte “pesanti” dell’Ajaccio a Reims, dello Strasburgo con il Reims e dell’Angers a Montpellier.

La classifica generale, per quanto riguarda le ultime posizioni, a parte l’Angers (sconfitto dal Montpellier) sempre più solo all’ultimo posto, annovera ora cinque formazioni nello spazio di 3 punti: la lotta per evitare gli altri tre posti si fa sempre più serrata.

Il vero sconquasso, in Ligue 1, lo ha creato, la scorsa settimana, la Coupe de France con i risultati dei quarti di finale. Tutte le formazioni che occupano i posti di vertice in campionato e che, quindi, vincendo la coppa avrebbero liberato un posto in Europa League sono state eliminate.

Se ne vanno il Marsiglia, eliminato dall’Annecy, formazione di seconda categoria e il Lens fatto fuori dal Nantes.

Il sorteggio per le semifinali ha sancito che le due gare (secche) saranno Nantes – Lione e Annecy – Tolosa: gli incontri saranno disputati il 5 e il 6 aprile.

Così le formazioni da iscrivere alle Coppe Europee sulla base della classifica del campionato saranno 3 per la Champions, una per l’Europa League (oltre alla vincitrice della Coppa di Francia) ed una per la Conference: l’Europa si allontana dunque per il Nizza.

In settimana tornano le Coppe Europee: mercoledì 8 marzo il Paris Saint Germain se la vedrà col Bayer di Monaco che lo ha sconfitto all’andata.

In Conference League partono gli ottavi di finale e il Nizza, unica formazione francese, se la vedrà in Moldavia con lo Sheriff di Tiraspol, la gara di riorno è in programma il 16 marzo in Costa Azzurra.

Il campionato, con la ventisettesima giornata , tornerà il prossimo fine settimana.

Venerdì 10 marzo l’anticipo è affidato ad un interessante Lille – Lione.

Sabato 11 marzo sono in programma due “testa coda” con l’Auxerre che riceverà il Rennes e il Brest che se la vedrà col Paris Saint Germain.