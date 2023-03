Nizza e Métropole, aumenta la tassa sull’immondizia

Sarà più salata la Taxe Foncière, a fine anno, nei comuni della Métropole Nice Côte d'Azur a causa dell’aumento della tassa sull’immondizia.

E’ l’effetto della deliberazione del Consiglio Metropolitano che ha elevato dall’8,46% al 10,46% la Taxe sur les Ordures Ménagères che viene pagata assieme con quella sulla proprietà del bene.

Si tratta di un ritorno al 2017 quando la tassa, nei comuni della Métropole, era fissata al 10,90% e venne poi ridotta all’8,46%, eliminando il surplus del gettito che veniva utilizzato per finanziare altri capitoli di bilancio.

Ora l’inflazione, l’aumento dei costi di smaltimento e dell’energia, il rinnovo dei contratti di lavoro impongono un aumento di quasi il 25% della tassa sull’immondizia per arrivare alla copertura delle spese.

“Si tratta di un servizio eccellente, spiegano nella Métropole, che per continuare ad essere assicurato ad alti livelli necessita di un incremento delle entrate”.

Il gettito in più assicurato dall’aumento è valutato in 23 milioni di euro e l’aumento medio per nucleo famigliare si dovrebbe aggirare in 3,66 euro l’anno.