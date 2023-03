Valbonne, in vendita la villa dove giocò da bambino John Fitzgerald Kennedy (Foto)

L’idea di emulare la famiglia Kennedy e far giuocare i propri figli dove si divertì da bambino il Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy è a portata di mano: è stata messo in vendita, dall’immobiliare Sotheby's International Realty, il Domaine de Beaumont a “soli” 31,5 milioni di euro.

Si trova in Costa Azzurra, tra Valbonne e Mougins e non è nemmeno troppo piccola, lo spazio per i bambini e i loro giochi è assicurato.

Si tratta di una costruzione di poco più di cento anni, edificata nel 1920, inserita in un parco di 18 ettari, conta, su una superficie di 1.160 metri quadrati, 15 stanze e 6 camere da letto.

Negli anni ‘30 dello scorso secolo il padre del futuro Presidente degli USA, Joseph P. Kennedy era ambasciatore a Londra e, in quel periodo, per le vacanze della propria famiglia aveva affittato la villa in Costa Azzurra.

L’agenzia immobiliare, sul proprio sito internet, descrive la villa come “maestosa, elegante, sontuosa e storica” e ricorda che è “inserita in un parco di 18 ettari ricco di essenze mediterranee con vista fino al mare”.

Chi lo desidera non ha che farsi avanti: con 31,5 milioni di euro ci si assicura un pezzo di storia e si potrà far giocare i bambini dove, una novantina di anni fa, si divertiva JFK.