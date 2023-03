Due prime assolute, la BBC Symphony Orchestra e il jazz di Riccardo Del Fra sino domenica a Monte-Carlo

Largo ai giovani con il concerto di mercoledì 22 tenuto dagli studenti dei conservatori del Principato di Monaco e Monte-Carlo. Per l’appuntamento serale, sempre di mercoledì, il quartetto di professionisti costituito da Fabrice Jünger al flauto, Gilles Peseyre alla tromba, Marc Gadave al trombone e Roxane Gentil al pianoforte si confronterà con studenti delle scuole elementari e medie nell’opera “Remember” commissionata dal Printemps des Arts al flautista e compositore Fabrice Jünger, che verrà eseguita in prima assoluta all’Auditorium Rainier III. I concerti di giovedì 23 e sabato 25 (ore 15.00) sono un omaggio ad una delle più grandi poetesse del Novecento, Anna Akhmatova (Odessa, 1898- Leningrado, 1966), testimone di eventi storici eccezionali, quali una rivoluzione, una sanguinaria guerra civile e due guerre mondiali. Anna Akhmatova, nonostante l’aperta ostilità del regime sovietico che la mise al bando ben due volte, godette di un’immensa popolarità. La lettura delle sue poesie sarà accompagnata nell’arco di due concerti dall’integrale delle visionarie e mistiche sonate per pianoforte di Alexandre Scriabine, tra i compositori più amati dall’autrice russa. Protagonisti gli attori Jean-Yves Clément e Svetlana Oustinova e la pianista Varduhi Yeritsyan.

Venerdì 24 sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi del Printemps des Arts 2023: la BBC Symphony Orchestra (guidata dalla finlandese Eva Ollikainen) tra le più importanti formazioni orchestrali britanniche ed europee, il pianista Nicolas Hodges, abituato ad esibirsi sui palcoscenici internazionali, con un repertorio che si estende dal XIX secolo ad oggi e che include anche composizioni scritte appositamente per lui, interpreteranno le sinfonie nn. 1 e 7 rispettivamente dello statunitense Samuel Barber e del finlandes Jean Sibelius. Entrambi i compositori in programma sono eredi di forme musicali romantiche che trasfigurano dando vita il primo ad una musica elegiaca, potente e contemplativa, il secondo ad una pagina orchestrale grandiosa e intima, evocatrice di spazi infiniti e saghe nordiche. Nella parte centrale del concerto domina “bTunes” per pianoforte e orchestra della contemporanea compositrice francese naturalizzata statunitense Betsy Jolas. L’opera, commissionata dalla BBC e da Radio France, porta un titolo emblematico che richiama il software “iTunes” preceduto dalla “b” di “Betsy, una sorta di playlist di brevissimi brani che procedono per salti e idee fugaci, quasi a sottolineare la progressiva riduzione dei tempi di attenzione e di capacità di ascolto della musica.

Sabato pomeriggio il recital clavicembalistico di Jory Vinikour è incentrato sul confronto di antico e moderno, passando da forme e musiche barocche del virtuoso tedesco Johann Jakob Froberger alla prima esecuzione assoluta “Désordres passagers pour clavecin” di Christophe Maudot.

Domenica 26 voltiamo pagina per passare al jazz di Riccardo Del Fra. Romano di nascita ma francese d’adozione, Del Fra, arrangiatore e contrabbassista, direttore del dipartimento di jazz del Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, già al fianco di innumerevoli artisti che hanno fatto la storia del jazz, sarà l’unico interprete italiano presente nell’edizione 2023 del Printemps des Arts. Per l’occasione renderà omaggio a Chet Baker, il più francese dei trombettisti americani, con il suo straordinario quintetto, (Matthieu Michel alla tromba e al flicorno, Rémi Fox e Pierrick Pédron al sassofono, Carl-Henri Morisset al pianoforte e Ariel Tessier alla batteria) e un nutrito ensemble sinfonico costituito dall’Orchestre des Pays de Savoie diretta da Léo Margue. Il concerto apre con il disco “My Chet My Song” con arrangiamenti e composizioni del contrabbassista romano, pubblicato nel 2014 dall’etichetta francese Crystal Records e nel 2015 riedito da Parco della Musica Records, per proseguire poi con “Mystery Galaxy” poema sinfonico per quintetto e orchestra composto da Del Fra lo scorso anno ed eseguito all’Opéra di Toulon.

PRINTEMPS DES ARTS 2023

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 22 MARZO

15.00 – Concerto “carta bianca ai conservatori”

Auditorium Rainier III

Con il coinvolgimento dei giovani musicisti dell’Académie Rainier III di Monaco e dei conservatori della regione.

19.00 – Concerto

Auditorium Rainier III

Remember, opere didattiche per bambini non musicisti, quartetto e elettronica ( prima assoluta commissionata dal festival) degli studenti del Collège de l’Institution FANB, dell’École des Révoires e dell’École Saint-Charles

Fabrice Jünger, flauto

Gilles Peseyre,tromba

Marc Gadave, trombone

Roxane Gentil, pianoforte

GIOVEDÌ 23 MARZO

18.30 – Tavola rotonda

Galerie Hauser & Wirth

«Alexandre Scriabine, pianista e poeta» con Jean-Yves Clément, scrittore e Bruno Mantovani, direttore artistico

moderatore Tristan Labouret, musicologo

20.00 – Concerto

Galerie Hauser & Wirth

Alexandre Scriabine (1871-1915),

Sonate pour piano no 1 en fa mineur, op. 6

Sonate pour piano no 3 « États d’Âme » en fa dièse mineur, op. 23

Sonate pour piano no 5 en fa dièse majeur, op. 53

Sonate pour piano no 7 « Messe blanche », op. 64

Sonate pour piano no 9 « Messe noire », op. 68

Lettura delle poesie di Anna Akhmatova

Jean-Yves Clément e Svetlana Oustinova, voce recitante

Varduhi Yeritsyan, pianoforte

VENERDÌ 24 MARZO

18.30 – Incontro con Betsy Jolas, moderatore Tristan Labouret, musicologo

Club des résidents étrangers de Monaco

20.00 – Concerto

Auditorium Rainier III

Samuel Barber (1910-1981), Symphonie no 1, op. 9 (en un mouvement)

Betsy Jolas (1926-), bTunes, pour piano et orchestre (commissionata dalla BBC e da Radio France)

Jean Sibelius (1865-1957),

En saga, op. 9

Symphonie no 7 en ut majeur, op. 105 (en un mouvement)

Nicolas Hodges, pianoforte

BBC Symphony Orchestra

Eva Ollikainen, direzione

SABATO 25 MARZO

15.00 – Concerto

One Monte-Carlo

Johann Jakob Froberger (1616-1667),

Toccata III en sol majeur

Suite IX en sol mineur

Capriccio VI

Suite XII en ut majeur (extrait)

Canzona I en ré mineur

Suite XX en ré majeur

Christophe Maudot (1961-),

Désordres passagers pour clavecin ( prima esecuzione assoluta )

Jory Vinikour, clavicembalo

20.00 – Concerto

Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier

Alexandre Scriabine (1871-1915),

Sonate pour piano no 2 en sol dièse mineur, op. 19

Sonate pour piano no 4 en fa dièse majeur, op. 30

Sonate pour piano no 6, op. 62

Sonate pour piano no 8, op. 66

Sonate pour piano no 10, op. 70

Lettura delle poesie di Anna Akhmatova

Jean-Yves Clément e Svetlana Oustinova, voci recitanti

Varduhi Yeritsyan, pianoforte

DOMENICA 26 MARZO

15.00 – Concerto

Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier

My Chet My Song, dédié à Chet Baker (arrangements et compositions de Riccardo Del Fra) Medley

George et Ira Gershwin, But Not For Me

Riccardo Del Fra, Oklahoma Kid

Victor Schertzinger et Johnny Mercer, I Remember You

John Frederick Coots et Sam M. Lewis, For All We Know

Frank Sinatra, Jack Wolf et Joel Herron, I’m A Fool To Want You

Richard Rodgers et Lorenz Hart, My Funny Valentine Medley

Cole Porter, Love For Sale

Riccardo Del Fra, Wayne’s Whistle

Riccardo Del Fra, Moving People

Riccardo Del Fra (1956-), Mistery Galaxy, poème symphonique pour quintette et orchestre

Riccardo del Fra Quintet

Matthieu Michel, tromba e flicorno

Rémi Fox, sassofono coltralto e soprano (Mistery Galaxy)

Pierrick Pédron, sassofono contralto (My Chet My Song)

Carl-Henri Morisset, pianoforte

Ariel Tessier, batteria

Riccardo del Fra, contrabbasso

Orchestre des Pays de Savoie

Léo Margue, direzione

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel + 377 98 06 28 28; Printempsdesarts.mc