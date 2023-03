Breil sur Roya ospiterà la tappa di apertura della Coppa del Mondo di e-Mountain Bike

Il "Monaco Round" coinciderà quest’anno con la gara di apertura della stagione E-MTB XC UCI World Cup (o UCI E-Mountain Bike Cross-country), la più importante competizione di mountain bike elettrica al mondo, che si svolgerà il 20 e 21 maggio 2023 a Breil-sur-Roya.



La gara avrà luogo al Col de Brouis : Breil ospiterà per la prima volta il round di apertura della E-MTB XC UCI WES World Cup, un evento che unisce competizione sportiva di alto livello e attrazioni.

Meta spettacolare per tutti gli appassionati di mountain bike elettrica, si rivelerà parecchio interessante sia per i ciclisti professionisti che amatoriali, con percorsi particolarmente impegnativi.

Quest'anno i ciclisti dovranno affrontare un terreno molto impegnativo, roccioso e sterrato, con salite ripide e fisiche e discese difficili che permetteranno ai migliori rider al mondo di esprimersi al meglio.

L'evento prevede 2 giorni di gare, il 20 e 21 maggio 2023: anche i fan potranno godersi l'evento, grazie al "Ride WES" , che porterà appassionati di mountain bike amatoriali sui percorsi di Coppa del Mondo e nei dintorni.

La tappa sarà un'ottima occasione per sviluppare la pratica della mountain bike sul territorio della Roya, per potersi avvicinare ai protagonisti del mondo della mountain bike elettrica e per scoprire Breil-sur-Roya.