La Fédération Monégasque de Judo ha il piacere di organizzare domenica 7 dicembre 2025 la 30ª edizione del Torneo Internazionale di Judo di Monaco (TIJM) – Trofeo Gérard Bertrand, un evento di riferimento nel judo a squadre maschili senior da 7 combattenti.

La Salle Gaston Médecin ospiterà oltre 100 judoka internazionali provenienti da Francia, Italia, Giappone, Lituania, Ucraina e Monaco.

Assenti lo scorso anno, i giapponesi fanno il loro grande ritorno in occasione di questa 30ª edizione. Provenienti da Tokyo, i combattenti del Nittai Judo Club includono i fratelli Hayato e Genki Koga, figli del compianto campione olimpico Toshihiko Koga, insieme a giovani talenti pronti a brillare sul Rocher.

La squadra di Monaco si presenterà con Marvin Gadeau, selezionato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (+100 kg). Al suo fianco, gareggeranno judoka con un ottimo palmarès come Matthieu Pettiti (-81 kg) e Abdesalem Khiri (-66 kg), entrambi medagliati a Monaco ai Giochi dei Piccoli Stati 2025. Da non dimenticare Aleksa Mitrovic (-90 kg), campione di Francia junior e terzo ai Campionati Mondiali junior 2022.

Dal lato francese, la squadra dell’IJ (Institut du Judo di Parigi) si posiziona tra le favorite. Da segnalare una bella delegazione di squadre provenienti dalla metà sud del Paese: 17e RGP Montauban, Judo Club di Venelles (Pro League), Jita Kyo Ei (Montpellier – squadra universitaria), Judo Vaucluse – Grand Avignon, Nice Métropole, Olympique Judo Montpellier e la Ligue Nouvelle Aquitaine.

Lo spettacolo sarà ancora una volta garantito, grazie a un format a squadre molto apprezzato dal pubblico per l’intensità e i continui ribaltamenti di fronte. Ogni squadra è composta da sette combattenti (-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg). Sono necessarie quattro vittorie per aggiudicarsi un incontro. Le squadre saranno suddivise in gironi, con un minimo di tre combattimenti per squadra; le prime classificate di ogni girone accederanno alle semifinali.

INFORMAZIONI PRATICHE:

Ingresso gratuito e buvette sul posto

30ª Edizione del Torneo Internazionale di Judo di Monaco – Salle Gaston Médecin – Stade Louis II – Domenica 7 dicembre 2025 a Monaco

Inizio competizioni: 9:00

Semifinali: dalle 14:30

Match per il 3° posto: 15:00

Finale: 16:00

Parcheggio: Stade Louis II (tariffa fissa)





Saremo lieti di accogliervi a questo evento!