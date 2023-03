Alla scoperta dei parchi delle Alpi Marittime: ad aprile tante animazioni e visite guidate

Per tutto l'anno, i parchi dipartimentali delle Alpi Marittime offrono diverse forme di intrattenimento: un costante invito alla scoperta della diversità delle specie, delle tradizioni agricole e culturali e delle ricchezze di un territorio dalla forte identità.

A primavera le animazioni aumentano nel numero e nella qualità con un ricco programma per grandi e piccini: tutti i parchi partecipano all’iniziativa.

Queste attività, gratuite e accessibili a tutti, basate sull'educazione ambientale e la cultura scientifica, assumono la forma di laboratori di sensibilizzazione ad accesso libero.



Un invito a scoprire i segreti della natura attraverso esperimenti, giochi e osservazioni.

Inoltre sono proposte escursioni alla scoperta del parco: visite guidate di due ore che consentono una piena immersione nella natura. Attraverso attività tecniche e strumentali, vengono approfondite le conoscenze su temi specifici (geologia, acqua, funghi, insetti, uccelli) e si scoprono la diversità e la ricchezza degli ecosistemi.