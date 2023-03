Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Malaussène (Foto)

Questa volta Danilo Radaelli ci accompagna, con la sua inseparabile bicicletta, alla scoperta di Malaussène , villaggio della valle del Var.

Malaussène è un villaggio di circa 300 abitanti posto a 410 metri sul livello del mare.

Storia

La prima menzione del castrum risale al 1170, quando il suo feudatario, Raimundus de Malaussena, rese omaggio vassalico al conte di Provenza. La rocca è poi possedimento dei Grimaldi di Beuil prima di essere asservita al colonnello Marco Antonio Badat, dopo la confisca, nel 1621, dei beni di Annibale Grimaldi.

Nel 1722 fu unito alla corona sarda e nel 1723 lo acquistò Jean Alziari, figlio di un notaio di Roquesteron.

Lo stesso anno, Malaussène fu istituita come contea. Si crea così una nuova stirpe di aristocratici con la famiglia Alziari. Nel 1793 fu istituita nel villaggio la sede dello Stato Maggiore austriaco. Il maresciallo De Wins investe quindi Toudon per monitorare la valle del Var. Quindi realizza un ponte sul fiume per trasferire il suo deposito di munizioni a Villars. Nel 1800 i francesi fecero saltare in aria il ponte Malaussene. Negli anni 1774-1775 fu costruito un acquedotto-viadotto lungo 7 km per l'approvvigionamento idrico (sorgente dell'Adous) del paese e le colture (vite e ulivo).

Prima della perforazione delle gole della Mescla (fine del XIX secolo), collegava le valli del Var e dell'Estéron.