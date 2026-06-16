Monaco ospita il Consiglio di orientamento dell’IFDD, tra finanza sostenibile e nuove opportunità offerte dall’IA

Monaco ha ospitato il 15 e 16 giugno 2026 una riunione del Consiglio di orientamento dell’Istituto della Francofonia per lo sviluppo sostenibile (IFDD).

Organo sussidiario dell’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), l’IFDD contribuisce all’attuazione delle priorità della Francofonia in materia di sviluppo sostenibile.

Il Consiglio di orientamento ha il compito di analizzare i rapporti sulle attività dell’Istituto, individuare le questioni emergenti e le priorità legate allo sviluppo sostenibile nello spazio francofono e formulare raccomandazioni strategiche per orientarne la futura programmazione. Monaco, partner di lunga data dell’IFDD, partecipa a queste sessioni in qualità di osservatore.

Nel corso della riunione è stato presentato lo stato di attuazione della programmazione dell’IFDD, con particolare riferimento al lancio della “Piattaforma francofona per la finanza sostenibile”, avvenuto lo scorso 5 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

La piattaforma, il cui sviluppo è stato sostenuto dal Governo del Principato, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso degli attori dello spazio francofono ai finanziamenti internazionali destinati alle iniziative in materia di clima e biodiversità.

I membri del Consiglio hanno inoltre assistito a una presentazione dedicata all’intelligenza artificiale come strumento al servizio della tutela dell’ambiente e hanno discusso le potenziali opportunità che tale tecnologia potrebbe offrire nei Paesi francofoni.