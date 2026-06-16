Monaco Ocean Protection Challenge: premiati quattro progetti per la tutela dell’Oceano (Foto)

Si è svolta l’11 giugno al Musée océanographique de Monaco la Grande Finale della nona edizione del Monaco Ocean Protection Challenge (MOPC), il concorso internazionale rivolto a studenti e giovani imprenditori che sviluppano soluzioni innovative a favore della tutela dell’Oceano. Nel corso dell’evento sono state premiate quattro squadre vincitrici alla presenza di numerosi ospiti.

L’iniziativa è co-organizzata dall’International University of Monaco, dall’Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, da Monaco Impact e dalla Fondation Prince Albert II de Monaco. Nato nel Principato di Monaco, da sempre impegnato nella protezione degli ecosistemi marini, il concorso punta a sostenere concretamente la creazione e lo sviluppo di startup in grado di generare un impatto positivo sulla salvaguardia dell’Oceano e sulla gestione sostenibile delle sue risorse.

L’edizione 2026 ha registrato numeri record, confermando la crescente rilevanza internazionale della manifestazione. Alla chiusura del bando, il 3 marzo scorso, erano stati presentati 215 progetti provenienti da 67 grandi scuole e università di 58 Paesi, un significativo aumento rispetto ai 135 progetti ricevuti nell’edizione precedente.

Da metà gennaio a fine maggio 2026, i team partecipanti hanno lavorato all’elaborazione di business plan finalizzati allo sviluppo di nuovi concetti imprenditoriali per un Oceano più sostenibile.

Per valutare le candidature è stato mobilitato un primo panel composto da 32 esperti internazionali tra specialisti del settore marino, imprenditori, investitori e rappresentanti di incubatori. Al termine di due fasi di selezione sono state individuate dieci squadre finaliste, invitate a Monaco per partecipare alla finale: quattro nella categoria “Business Concepts”, quattro nella categoria “Startups”, oltre ai vincitori dei premi speciali “Spotlight on Africa” e “CFM Indosuez Coup de Cœur”.

La presenza nel Principato ha rappresentato già un importante riconoscimento per i finalisti, grazie al sostegno dell’organizzazione che ha coperto una parte significativa delle spese di viaggio e soggiorno.

Nel corso della finale, ospitata nella sala conferenze del Musée océanographique de Monaco, i partecipanti hanno presentato e difeso i propri progetti davanti a una giuria composta da personalità di rilievo. A conferma della dimensione internazionale dell’iniziativa, i 27 rappresentanti dei progetti presenti a Monaco provenivano da 14 diverse nazionalità: Germania, Canada, Egitto, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Ungheria, India, Indonesia, Marocco, Singapore, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Oltre a premiare le proposte più promettenti, il Monaco Ocean Protection Challenge continua ad accompagnare i vincitori nel percorso di trasformazione delle idee in soluzioni concrete e applicabili su larga scala.

In quest’ottica, diversi laureati delle precedenti edizioni sono stati invitati a partecipare alle due edizioni del Blue Economy and Finance Forum (BEFF), organizzate a Monaco nel giugno 2025, a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC), e successivamente nel maggio 2026. Un’opportunità che ha consentito loro di aumentare la visibilità dei progetti, incontrare investitori, sviluppare nuove partnership e accelerare la diffusione delle soluzioni proposte.