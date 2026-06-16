Alpes-de-Haute-Provence: alla scoperta del territorio. Le Lac de la Sainte Croix (Foto)

Lunga pedalata per Danilo Radaelli che ci accompagna alla scoperta di un luogo affascinante che merita un’escursione.

Le immagini prendono lo spunto dal Pont du Galetas , sul fiume Verdon , da dove si forma Lac de la Sainte Croix con uno sguardo anche alla sua isola e al vicino villaggio di Bauden .



Lago di Sainte-Croix, il mare turchese della Provenza tra natura e memoria sommersa



Nel cuore del Verdon uno dei paesaggi più spettacolari del Sud della Francia: acque cristalline, sport all’aria aperta e la storia di un villaggio scomparso sotto la superficie.

Tra le mete più affascinanti della Provenza, il lago di Sainte-Croix si impone come una delle destinazioni naturalistiche più suggestive del Sud della Francia.

Situato tra il Var e le Alpes-de-Haute-Provence, all’uscita delle spettacolari gole del Verdon, questo specchio d’acqua color turchese attira ogni anno migliaia di visitatori in cerca di relax, natura e attività all’aria aperta.



Con i suoi oltre 2.200 ettari di superficie, è il più grande lago del Verdon. Le sue acque limpide e dai riflessi caraibici devono il loro colore unico alla presenza di particelle calcaree, che riflettono la luce e creano sfumature che vanno dal verde smeraldo al blu intenso.

Un colpo d’occhio che ha reso il lago una vera icona del turismo provenzale.





Ma dietro questa bellezza si nasconde una storia relativamente recente. Il lago è infatti artificiale: nasce nei primi anni Settanta con la costruzione di una diga sul fiume Verdon.

La creazione del bacino comportò la scomparsa del villaggio di Les Salles-sur-Verdon, evacuato e poi ricostruito più in alto. Ancora oggi, sotto la superficie, riposano tracce del passato, tra cui antichi ponti e strutture sommerse, memoria silenziosa di un territorio trasformato.



Oggi il lago rappresenta un perfetto equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. Inserito nel Parco naturale regionale del Verdon, è soggetto a rigide norme di protezione: sono vietate le imbarcazioni a motore a combustione, mentre sono consentite solo attività sostenibili come kayak, pedalò e barche elettriche.

Una scelta che contribuisce a preservare la qualità delle acque e l’ecosistema circostante.





Le opportunità per i visitatori sono numerose. Le acque calme e balneabili rendono il lago ideale per famiglie, mentre gli appassionati di sport possono praticare vela, windsurf o avventurarsi in canoa verso le gole del Verdon, uno degli scenari più spettacolari d’Europa.

Intorno, sentieri escursionistici attraversano colline profumate di lavanda e macchia mediterranea, offrendo panorami mozzafiato.



Le località che si affacciano sul lago, come Sainte-Croix-du-Verdon, Bauduen e Les Salles-sur-Verdon, completano l’esperienza con borghi pittoreschi, spiagge attrezzate e scorci da cartolina.

Un mix che rende il lago una meta ideale per chi cerca una vacanza tra natura, cultura e tranquillità.



Spesso definito “i Caraibi della Provenza”, il lago di Sainte-Croix è oggi molto più di una semplice attrazione turistica: è il simbolo di un territorio che ha saputo reinventarsi, trasformando un’opera ingegneristica in un paesaggio di straordinaria bellezza.



