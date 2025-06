Meeting Herculis EBS di Monaco: un modello di sostenibilità nel mondo dell’atletica

Nel solco del suo impegno per uno sport più sostenibile, il Meeting Herculis EBS di Monaco ha integrato fin dal 2023 il programma “Athletics for a Better World Standard” promosso da World Athletics, un’iniziativa che si basa su sei pilastri fondamentali: leadership, produzione sostenibile, clima e carbonio, ambiente locale e qualità dell’aria, uguaglianza e diversità, accessibilità e benessere.

Questo programma mira a strutturare e valorizzare le azioni eco-responsabili degli eventi di atletica di alto livello. Affiancata dal 2024 dal consulente monegasco ARIMA, la Federazione Monégasque d’Athlétisme (FMA) ha lavorato per quasi un anno su tutti gli assi del riferimento, presentando all’inizio del 2025 un rapporto a World Athletics che ha validato 87 criteri su 120, consentendo così al Meeting di ottenere il prestigioso label Silver.

Questo riconoscimento rappresenta una prima conferma ufficiale degli sforzi compiuti e la validità della strategia intrapresa, ma è anche un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi. La visione del Meeting è infatti a lungo termine, con l’intento di consolidare le azioni sul campo e proseguire investimenti mirati per uno sport sempre più sostenibile, inclusivo ed esemplare.

Il percorso verso il label ABW ha permesso di valorizzare numerose iniziative già in atto, rafforzando la strategia ambientale con azioni concrete e misurabili. Da anni, il Meeting beneficia del sostegno strategico della Missione per la Transizione Energetica (MTE) di Monaco, pilastro della politica ambientale del Principato, che accompagna l’evento nell’attuazione di iniziative in linea con gli standard internazionali di sostenibilità, in particolare quelli del programma ABW. Grazie a questo supporto, il Meeting ha strutturato una strategia ambientale ambiziosa e credibile, avviando interventi significativi nella riduzione delle emissioni, nella gestione dei rifiuti e nella sensibilizzazione del pubblico.

Un momento chiave è stato raggiunto già nel 2023 con la collaborazione con l’azienda specializzata Gienov per la misurazione dell’impronta carbonica dell’evento. Attraverso strumenti dedicati, il Meeting valuta regolarmente le emissioni di gas serra su tre livelli (Scope 1, 2 e 3), comprendendo emissioni dirette, indirette legate all’energia e altre indirette legate a logistica, spostamenti e consumi. Questo approccio consente di identificare le leve più efficaci per una strategia di decarbonizzazione progressiva e adattata alle specificità dell’evento.

Tra le iniziative sostenibili già adottate, dal 2023 sono state installate fontanelle per limitare l’uso di bottiglie di plastica monouso, rivolte sia agli atleti professionisti che ai partecipanti alle gare amatoriali. In partnership con Zeekr, il Meeting ha promosso la mobilità elettrica, introducendo navette elettriche per il trasporto di atleti e staff tra aeroporto, hotel e stadio, sostituendo i taxi individuali. Per i tifosi, un accordo con la SNCF ha permesso l’attivazione di treni speciali in tarda serata, mentre il trasporto pubblico locale è stato reso gratuito nel giorno dell’evento.

L’attenzione all’economia locale è un altro aspetto rilevante: nel 2024, il 73,52% dei fornitori proveniva da un raggio di 25 km intorno all’evento, a dimostrazione della volontà di privilegiare i partner locali, che spaziano da fornitori sportivi, tecnici e logistici a operatori alberghieri, medici, istituzionali e mediatici. Inoltre, la collaborazione con due hotel impegnati situati vicino allo stadio Louis-II contribuisce a ridurre gli spostamenti motorizzati, abbattendo ulteriormente le emissioni legate ai trasporti.

Il label “Athletics for a Better World Standard” viene rinnovato annualmente, garantendo la continuità e il miglioramento delle azioni eco-responsabili da parte di tutti gli eventi aderenti.

Rodolphe Berlin, Vicepresidente della Federazione Monégasque d’Athlétisme, ha dichiarato: "Il Meeting Herculis EBS è tra i primi eventi di atletica al mondo a integrare concretamente le sfide della sostenibilità nel proprio sviluppo. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno fondamentale della Principauté, della Wanda Diamond League e di World Athletics. Siamo orgogliosi del percorso già compiuto e del riconoscimento ottenuto, ma siamo anche consapevoli degli sforzi ancora necessari per il nostro sport e il nostro evento. È un impegno costante, e continueremo a progredire con determinazione"