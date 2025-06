Monaco inaugura la Direzione degli Archivi Nazionali: un nuovo spazio per la memoria storica del Principato

Lunedì 16 giugno 2025, alle ore 11, S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II ha inaugurato ufficialmente la Direzione degli Archivi Nazionali di Monaco nei nuovi locali di Fontvieille, alla presenza di Madame Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione in carica di Ministro di Stato, insieme alle principali autorità del Principato.

Questa inaugurazione segna un importante traguardo istituzionale, sancito dall’ordinanza sovrana pubblicata sul Journal de Monaco il 16 maggio scorso, con la quale il Paese si è dotato di un’istituzione nazionale dedicata alla conservazione degli archivi di interesse pubblico. Il precedente Servizio centrale degli archivi e della documentazione amministrativa è stato trasformato nel Servizio degli Archivi del Governo e integrato pienamente nella nuova Direzione degli Archivi Nazionali, che resta sotto la supervisione del Ministero di Stato. Questo risultato è il frutto di quattro anni di lavoro condotti dalla Missione di prefigurazione degli Archivi Nazionali.

Fino alla Costituzione del 1911, il Sovrano e lo Stato erano istituzionalmente sovrapposti, così come i rispettivi archivi, motivo per cui numerosi documenti patrimoniali governativi anteriori al 1911 sono conservati presso gli Archivi del Palazzo del Principe, fondati nel 1881, che continuano a custodire anche gli archivi del Sovrano, della famiglia reale e della Casa Sovrana.

I nuovi Archivi Nazionali, posti sotto l’autorità del Ministro di Stato, custodiscono una parte significativa degli archivi patrimoniali del Principato, rendendoli accessibili – per quelli comunicabili – all’amministrazione, ai cittadini monegaschi, ai residenti, nonché a storici, ricercatori e genealogisti, sia amatoriali che professionisti. La Direzione ha il compito di raccogliere, conservare, trattare, comunicare e valorizzare i fondi pubblici e privati, contribuendo anche all’elaborazione della legislazione archivistica e offrendo supporto ai produttori di archivi, in particolare pubblici, per la modernizzazione e l’armonizzazione delle pratiche di archiviazione.

Concepita come una “casa comune” aperta a tutte le entità, soprattutto pubbliche, interessate a depositare i propri archivi patrimoniali per garantirne la conservazione e la valorizzazione, la Direzione degli Archivi Nazionali dispone ora di 500 metri quadrati di nuovi locali completamente rinnovati a Fontvieille.

Negli ultimi mesi sono state firmate diverse convenzioni di deposito con enti pubblici esterni al Governo Principesco, e altre sono previste per l’estate. Oltre alle due sale di lettura di Fontvieille e del Ministero di Stato, accessibili su appuntamento durante la settimana, la Direzione ha lanciato il 16 giugno, in occasione dell’inaugurazione, il proprio sito internet (https://archivesnationales.gouv.mc/), un portale nazionale dedicato alla diffusione di inventari standardizzati, archivi digitalizzati, esposizioni virtuali e contenuti editoriali vari.

Il portale è aperto anche ad altre entità per valorizzare online gli archivi di interesse pubblico del Principato, come ad esempio gli archivi pubblici comunali e i fondi privati conservati dal Fondo patrimoniale della Mediateca comunale di Monaco, i cui inventari sono già disponibili sul sito.

Questa nuova struttura digitale rappresenta un passo fondamentale per rendere più accessibile e fruibile il ricco patrimonio storico e culturale monegasco, rafforzando così la memoria collettiva del Principato.