Mougins, é tempo di “Primavera delle marionette”

Da oggi, 28 marzo, al 14 aprile 2023 a Mougins torna la manifestazione “Printemps de la marionnette et des formes animées”.



Nel 2021 Scène55 si è trasforma in “Art et création” dandosi due linee dominanti: teatro di figura e danza.

L’appuntamento con la “Primavera dei burattini e forme animate” è ora un momento importante della programmazione annuale.

Un festival unico nelle Alpi Marittime: sempre più pubblico giunge a Mougins per scoprire questa grande arte di cui si trova traccia in tutto il mondo da millenni.

Un’antologia di pratiche varie quali le marionette a filo, a mano, bacchetta, la tecnica del Bunraku, la recitazione, il teatro degli oggetti e delle ombre e musica dal vivo.

Una decina di giorni per divertirsi, imparare, ridere, viaggiare e stupirsi!

Questo il programma degli appuntamenti dal 28 marzo al 14 aprile 2023.

Re-member ensemble l‘ensemble du théâtre de marionnettes de Magdebourg (Création à Scène55) - Martedì 4 aprile 2023 ore 20,30 ;

En traits mêlés theâtre desaccordé - Mercoledì 5 e giovedì 6 aprile 2023 ore 15;

Rebetiko anima theâtre - Giovedì 6 aprile 2023 ore 20,30;

Les petites geométries Compagnie Juscomama - Martedì 11 aprile 2023 ore 19 e mercoledì 12 aprile 2023 ore 10;

Jeu compagnie a Kan la deriv’ - Venerdì 14 aprile 2023 ore 19.