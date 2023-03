La Monte-Carlo Fashion Week festeggia i 10 anni di moda nel Principato di Monaco

La Monte-Carlo Fashion Week è l'evento ufficiale della moda Principato di Monaco. L'edizione 2023 festeggerà il suo decimo anniversario e si svolgerà dal dal 17 al 21 maggio Monte-Carlo Fashion Week, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.S. la Principessa Charlene de Monaco.

E' organizzata dal 2013 dalla Camera della Moda Monegasca e sta guadagnando terreno prestigio anno dopo anno, con il suo programma intersettoriale e unico, che ha contribuito a rendere l'evento un importante punto di riferimento per la moda “Green”. L'evento metterà ancora una volta in luce il mondo della moda nel Principato attirando a gran numero di partecipanti e addetti ai lavori, con particolare attenzione alla moda etico e sostenibile, uno degli obiettivi fondamentali della Camera della Moda Monegasca.

Sarà composto da un ricco panel che prevederà la presenza dei designer più innovativi del scena internazionale e importanti momenti di riflessione sui principali temi afferenti circolarità, ecosostenibilità, inclusività e diversità, che sempre più diventano essentials: sfilate di stilisti iconici, emergenti ed ecosostenibili internazionale o monegasco; conferenze e simposi di moda; eventi social, cocktail party; hub e pop-up della moda; e gli attesissimi Monte-Carlo Fashion Awards Cerimonia, che premia i creatori e le personalità che hanno particolarmente distinti in questo campo.

Per la sua decima edizione, la Monte-Carlo Fashion Week occuperà alcuni luoghi emblematici del Principato: una Mappa della Moda che si estende dallo Yacht Club di Monaco dove avranno sede il Fashion Hub, gli Showroom, i convegni in partnership con l'International Università di Monaco e il simposio Financial Times Luxury Summit, tramite il magnifico nuovo Museo della Collezione Privata di Automobili di S.A.S. il Principe di Monaco, che ospiterà le sfilate, per concludersi alla Grande Verrière del Grimaldi Forum dove la prestigiosa cerimonia dei Fashion Awards.

"La circolarità non è una moda passeggera, ma la chiave del futuro, in a cominciare dal podio. Questa è la scommessa vincente della Monte-Carlo Fashion Week, l'evento che ancora una volta conferma il suo ruolo di vetrina delle tendenze e, allo stesso tempo, perpetua la sua essenza come piattaforma di riferimento per circolari, etiche, ecosostenibili e inclusive" commenta Federica Nardoni Spinetta, ideatrice dell'evento e Presidente e Fondatore della Camera della moda monegasca. Da segnalare anche l'impegno benefico della MCFW© che sostiene per il settimo anno la Fondazione Principessa Charlene di Monaco (www.fondationprincessecharlene.mc). L'obiettivo principale della Fondazione è salvare vite umane combattendo gli annegamenti. Suoi le missioni mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli dell'acqua, per insegnare ai bambini misure preventive e insegnare loro a nuotare. Lo sport è anche usato come strumento per contribuire al benessere e allo sviluppo dei bambini