Villeneuve Loubet, fine settimana all’insegna della Romania

Villeneuve Loubet ospita, il 1° e il 2 aprile 2023, la sesta edizione del RoMania Festival , manifestazione che si è data l’obiettivo di trasmettere e promuovere tutta la diversità e la ricchezza della cultura rumena con un particolare riferimento al cinema.

In programma : proiezioni di nuovi lungometraggi, talvolta sottotitolati, documentari, incontri con registi, produttori o attori come Maia Morgenstern, madrina del festival, famosa attrice in Romania.

Oltre ad un ricco programma cinematografico, sono previste conferenze, degustazioni, vendita di prodotti rumeni.





Questo il programma

Sabato 1 aprile ore 13 – Domenica 2 aprile ore 15

Documentario Ruxandra Pilsiu dal titolo: Roumanie, France, 2019

Conferenze

Sabato 1° aprile ore 15,30 - La Roumanie: découverte touristique et balnéaire – Lucian Rus – Segretario di Stato al Turismo;

Ragazzi

Sabato 1 aprile ore 16 - Conte roumain par Anne Guillermou

Cucina

Domenica 2 aprile dalle 10,30 alle 12,30 – Corso di cucina rumena.

Ristorazione

Cantine roumaine – Menù tipici

Epicerie roumaine – Vendita di prodotti



LONGS-MÉTRAGES - Salle KENIN

Sabato – ore 10 - Dédale

Sabato – ore 14 - Le prince devenu légende

Sabato – ore 16,30 - La Voie des héros

Sabato – ore 19,30 - Radio Metronom

Domenica – ore 11- R.M.N.

Domenica – ore 14 - Mademoiselle Christina

Domenica – ore 18 - Échelle



Invitati “speciali”

Sorin Cîmpeanu, Vice-Président du Sénat de Roumanie. Conferenza «Le rôle de la Roumanie dans les universités francophones» - Sabato 1° aprile ore 18,30



Sergiu Nistor, Conseiller présidentiel pour la Culture, les Cultes et les Minorités Nationales. Conferenza «La Roumanie, trente années de francophonie institutionnelle» - Sabato 1°aprile ore 18,30



Maia Morgenstern, Marraine de la 6ème édition du Festival Culturel Roumain, actrice roumaine.