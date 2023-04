Festival des Jardins de la Côte d’Azur : i vincitori (Foto)

Si conoscono i vincitori dei vari premi che impreziosiscono la 4a edizione del Festival des Jardins de la Côte d’Azur: a consegnare i riconoscimenti, nel corso di una cerimonia tenutasi a Villa Eilenroc ad Antibes, Charles Ange Ginésy, Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime e Denis Brogniart, sponsor dell'evento.

La quarta edizione del festival, che può essere visitata gratuitamente fino al 1° maggio 2023, ha quale tema “Giardini d'Artista”.

Hanno partecipato al concorso 17 creazioni paesaggistiche che sono state realizzate in alcuni fra i più bei giardini della Costa Azzurra ad Antibes Juan-les-Pins all'interno del Parco Exflora, a Cannes nel Giardino della Villa Rothschild, a Grasse nel giardino della villa Fragonard, a Mentone neigiardini Biovès, a Nizza al Jardin Albert-1er e nel Principato di Monaco sulle terrazze del Casinò.

In contemporanea 5 comuni stanno ospitando 14 giardini effimeri "fuori concorso". Possono essere visitati nei comuni di Cap-d'Ail, Cagnes-sur-mer, Mandelieu-La Napoule, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Tourrettes-sur-Loup e nel Principato di Monaco.

Questi i premi assegnati :

« Prix du jury officiel » consegnato a Nicholas Tomlan Garden Design (Francia), per «La voie héracléenne» realizzata a Grasse nel giardino di Villa Fragonard. Il giardino è costruito attorno a un percorso in pietra orientato verso due punti solstiziali che formano l'asse principale del giardino.



« Prix du jury presse » consegnato a Paola Sabbion (Italia), per il giardino «Twistcape» realizzato a Nizza nel Jardin Albert-1er. La cornice, il più classico degli elementi utilizzati per inquadrare un paesaggio, diventa la forma generatrice di una galleria dalle caratteristiche sorprendenti.



« Prix du jury professionnel » consegnato a Hélène Pepin, per l’Oseraie du Possible ed a Kim Cao (Francia) per «Entre-là» realizzati al Jardin Albert-1er a Nizza. In un ambiente urbano si forma una spirale senza tempo. Il giardino vuole portare i curiosi in mondi diversi, con luoghi che ricordano loro da dove vengono, chi sono e dove si trovano.



« Prix GREEN Deal » consegnato ad Antoine, Sybille du Peloux e Louise Rué (Francia) per la creazione «Perspective d’avenir : Effervescence et réminiscence d’un jardin classique» realizzati al Jardin Albert-1er a Nizza. Il team multidisciplinare di questo giardino è interessato ai giardini classici e mitici, per reinventarli e trasporre la loro bellezza e la loro unicità. Traendo ispirazione dai canoni estetici e immaginando la loro evoluzione in un futuro sostenibile, hanno creato la propria mitologia.



Infine 3 premi definiti « coups de cœur artistique »

Coup de cœur du jury officiel assegnato a « Ciel, la Mer ! » realizzato a Grasse.

Coup de cœur du jury presse assegnato a « Ciel, la Mer ! » realizzato a Grasse

Coup de cœur du jury professionnel assegnato al jardin « Le Temple » situato a Cannes.