Novità al Casino Café de Paris di Monte-Carlo: immergetevi nel mondo di Squid Game

Nell'ottobre 2021, a solo un mese dal suo lancio, la serie sudcoreana Squid Game ha raggiunto oltre 111 milioni di spettatori sulla piattaforma di streaming Netflix, diventando rapidamente una delle serie più popolari al mondo. Un successo talmente clamoroso che oggi lo show va oltre il semplice ambito audiovisivo per raggiungere l'universo dei Giochi, mentre la seconda stagione è attesa sugli schermi proprio per le feste di fine anno.

Ed è a Monte-Carlo, più precisamente al Casino Café de Paris, che Squid Game ha fatto la sua prima apparizione in Europa, grazie ad una partnership tra Monte-Carlo Société des Bains de Mer e il costruttore Light & Wonder. Dall'1,2,3, Soleil, al tiro alla fune, passando per il ponte dei ghiacci: il Casino Café de Paris cambia volto per serate sempre più inventive, all'insegna del gioco e della novità.

Nuove macchine e una grande serata di inaugurazione

Dal 14 settembre scorso, il Casino Café de Paris è stato trasformato. All'ingresso, la famosa bambola del gioco 1,2,3, Soleil, alta tre metri, accoglie i giocatori, che troveranno anche un photocall con l'immagine della sala di osservazione del gioco dai miliardari mascherati. Sulle passerelle del piano superiore, le famose guardie in abito rosa e con il volto coperto sorvegliano i visitatori. Il tono è dato: il Casino Café de Paris è ora posto sotto il segno della serie fenomeno Squid Game. La tematizzazione non si limita alla semplice decorazione: per l'occasione, dieci slot sono interamente tematizzate intorno alla serie. I giocatori possono ora ritrovare l'universo mitico di Squid Game, al suono della colonna sonora iconica della serie, sotto luci fucsia.

Svelate in anteprima europea la sera dello scorso 14 settembre, queste slot machine sono state inaugurate durante una grande serata, alla presenza di 30 ballerini travestiti da guardie e di un DJ vestito da Hwang In-ho, maestro del gioco vestito di nero. La serata di lancio ha visto uno dei giocatori vincere un jackpot da 35.798 euro. Da allora sono in palio più di 20.000 euro.

Il Casino Café de Paris, sempre all'avanguardia dell'innovazione

Questa tematica si inserisce nella nuova strategia Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, nel quadro di un nuovo impulso dato al marketing, con il sostegno dei team che sono stati mobilitati su questo progetto. Nuove slot machine, spesso uniche in Europa, saranno lanciate regolarmente, rivaleggiando per originalità ed esclusività.

Lo scorso agosto, il Casino Café de Paris e le sue 480 slot machine all'avanguardia si erano già vestiti con i colori del circo. Giocolieri, artisti, ballerini, scultori di zucchero filato e un Monsieur Loyal su trampoli avevano invaso il Casinò, attorno al tema «Jackpot Carnival», e quattro nuove slot machine erano state lanciate sotto questo tema. Altri temi festosi e divertenti continueranno ad animare il Casino Café de Paris, sfidando ogni giorno di più i suoi giocatori con mondi inediti.