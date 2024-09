“Les Etoiles de Mougins”: 100 chef…tutti insieme!

Il festival internazionale della gastronomia “Les Etoiles de Mougins” torna per la sua quindicesima edizione il 14 e 15 settembre 2024.

Un fine settimana interamente dedicato alla gastronomia con un centinaio di chef e con ospite d'onore Guillaume Gomez: ex chef dell'Eliseo e ambasciatore della Gastronomia Francese.



In questa edizione, il festival si riconnette più che mai al suo DNA internazionale evidenziando i legami tra la Francia gourmet e gli chef e le cucine del mondo.



In programma: un centinaio di chef ospiti, numerose dimostrazioni, corsi di cucina con chef prestigiosi, laboratori per bambini, due concorsi “eune chef Roger Vergé” e “Jeune pâtissier”, conferenze, sessioni di autografi e tante altre sorprese.





Il programma

Sabato 14 settembre 2024

Dalle ore 10,30 alle 11,15 – La gastronomia che cura

Michel Jocaille, traiteur Fleurs de Courgettes, Nice

Dr. Gilbert Zeanandin, gastro-entérologue, Nice

Dalle ore 11,45 alle ore 12,45 - Abbinamento formaggio e vino, una firma francese

Christelle & Cyrille Lorho, Mof fromagers, Andrea Molo Grosso maître fromager Maison Tosi

Dalle ore 13,15 alle ore 14,15 - La portata della gastronomia francese nel mondo

Guillaume Gomez, ancien chef de l’Elysée et ambassadeur de France de la gastronomie

Thierry Charrier, chef du Quai D’Orsay

Benoît Sinthon, chef 2** à Madère

Didier Corlou, chef, Hanoï

Taigo Lepik, chef du Bureau du Président de la République, Estonie

Christian Garcia, chef du Palais princier, Monaco

Dalle ore 14,45 alle ore 15,45 - La gastronomia al femminile

Dina Nikolaou, cheffe grecque, restaurants Evi Evane, animatrice TV

Luana Belmondo, animatrice et autrice culinaire

Laurence Duperthuy, cheffe, Notes de cuisine, La Colle-sur-Loup

Julie Milici, cheffe privée et consultante, Nice

Svetlana Riskova, cheffe exécutive, présidente Bocuse d’or Lettonie.

Béatrice Fabignon, cheffe spécialisée outremer

Zam-Zam Zoubert, cheffe pâtissière mahoraise

Claire Verneil, Cheffe pâtissière consultante, By Claire Verneil, Nice

Camila Ferraro, cheffe exécutive du restaurant Sobretablas, Espagne

Noëlle Faure, cheffe SensÔriel

Dalle ore 16,15 alle ore 17,15 - Arte, gastronomia e cultura, un linguaggio universale

Darius Katinas, consultant, président du Bocuse d’or Lituanie

Taigo Lepik, chef du Bureau du Président de la République, Estonie

Arturs Arnicans, chef exécutif au Pullman Riga Old Town Hotel, Lettonie

Fredrik Eriksson, chef du restaurant du Musée national, Stockholm.

Domenica 15 settembre 2024

Dalle ore 11 alle ore 12 – L’olio di olivca nei nostri cocktails

Victor Delpierre, champion du monde de cocktails

Franck Putelat, Mof, chef 2*, Hôtel Le Parc 5*, Carcassonne

Stéphane Buron, Mof 2*, Le Chabichou Megève

Dalle 12,30 alle 13,30 – Il coltello, re degli utensili

David & Noëlle Faure, chefs, SensÔriel

Dalle ore 14 alle ore 15 – Gastronomia e cultura, un duo vincente

Evalda Siskauskiene, présidente de l’Association d’hôteliers et de restaurateurs (Lituanie)

Béatrice Fabignon (Outre-mer)

Catherine Zhou, (Chine)