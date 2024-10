Nasce l'esclusivo Monte-Carlo Cigar Club, uno dei più bei circoli al mondo per gli amanti dei sigari

Creare uno dei più bei club al mondo per gli amanti dei sigari, questa è l'ambizione del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, in collaborazione con Dominique London, società leader nella commercializzazione di sigari di lusso e alcolici. Una partnership di prim'ordine che porterà all'apertura del Monte-Carlo Cigar Club, al Casino de Monte-Carlo nella primavera del 2025, un club ultra privato.

Il nuovo progetto si inserisce nella strategia di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che parallelamente allo sviluppo del Gruppo a livello internazionale, mira ad offrire nuove esperienze di lusso a Monaco, culla storica del Gruppo, per far vivere la leggenda di Monte-Carlo.



Importante attore del settore del turismo di lusso in Europa, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha creato 160 anni fa una nuova arte di vivere, basata sulla grande arte del gioco, dell'ospitalità di lusso e dell'intrattenimento. Da un secolo e mezzo, questo stile di vita non ha smesso di reinventarsi nel corso dei secoli.

Oggi, sotto la nuova governance, il Gruppo, che si espande a livello internazionale, sviluppa a Monaco una nuova offerta di lusso creando nuovi luoghi ed esperienze esclusive. Punto di partenza della leggenda, il Casinò di Monte-Carlo sarà lo scenario di una nuova creazione nel 2025, quella di un club ultra privato ed esclusivo dedicato agli amanti dei sigari, il Monte-Carlo Cigar Club.

Questo progetto sarà realizzato la prossima primavera, grazie alla partnership con Dominique London, la prima azienda di sigari, liquori e accessori di lusso creata da Dominique Gyselinck. Un marchio presente oggi in Inghilterra, Svizzera ed Europa attraverso 26 negozi di sigari e liquori. Le relazioni privilegiate di Dominique London con i migliori produttori di sigari, la sua competenza ed esperienza in questo settore, ne fanno il partner ideale per Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Per assaporare i migliori sigari in un ambiente d'eccezione

L'ambizione di questo futuro stabilimento è quella di diventare il più bello Cigar Club al mondo e il più esclusivo, per la sua posizione unica, per la qualità della sua offerta e il suo accesso. Un'offerta unica al mondo, incentrata sui sigari di lusso, selezionati dai migliori produttori di long fillers (sigari a foglia intera): Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Honduras, Perù... I long fillers avranno almeno tre anni, e il futuro humidor del Monte-Carlo Cigar Club dovrebbe contare ben 35'000 sigari di lusso. Per vivere questa nuova esperienza, è stato scelto un luogo simbolico carico di storia. Il Monte-Carlo Cigar Club si svolgerà nel cuore del Casinò di Monte-Carlo, nell'ex ufficio di François Blanc, che fondò la Société des Bains de Mer nel 1863 per regalare sogni, piaceri e bellezza. Il club si sviluppa su poco più di 200 m2, all'interno con un fumatoio, un bar, un walk-in humidor e all'esterno su una delle terrazze più belle di Monte-Carlo, di fronte all'Hôtel de Paris Monte-Carlo e al Mediterraneo. La decorazione è stata affidata allo studio di architettura d'interni Moinard Bétaille, che ha firmato anche le decorazioni delle residenze del One Monte-Carlo. L'humidor sarà progettato dalla società DeART, specialista di walk in humidor nel mondo.

Club ultra privato, l'accesso al Monte-Carlo Cigar Club sarà riservato esclusivamente ai membri, precedentemente sponsorizzati.