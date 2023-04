F1. Delusione Ferrari: Leclerc è solo settimo, in Australia la pole è di Verstappen. A seguire le Mercedes

Una delle qualifiche più tirate di sempre, almeno stando a quanto dice il cronometro. Rischio pioggia negli ultimi minuti, carte scombinate rispetto alle classiche Q3 a cui assistiamo: ma alla fine è il solito Verstappen a mettere tutti in riga. La pole position in Australia è sua. Poi le due Mercedes, con Russell in prima fila davanti a Hamilton. Poi Alonso, Sainz, Stroll, e solo settimo Charles Leclerc. Se fino all'ultimo tentativo c'erano sei piloti in due decimi, il monegasco si prende alla fine dei conti sei decimi dalla Red Bull dell'olandese.

Una delusione, se si pensa alla soddisfazione di Leclerc per il venerdi con la prospettiva di vedere la Ferrari vicino a Red Bull in qualifica. Il Cavallino, che anche oggi si conferma quarta forza tra i team, porta a casa solo un quinto e un settimo posto, ma nella terra dei canguri tutto può succedere. Soprattutto se a partire dal fondo dello schieramento è la Red Bull di Perez.