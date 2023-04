F1. In Australia la gara di Leclerc dura solo quattro curve. Momento buio per il monegasco

In Formula 1 si dice che l'Australia sia il "down under", dove il mondo si capovolge e le cose accadono spesso "alla rovescia" rispetto al resto del globo. E allora succede che proprio là, dove un anno fa sembrava prendere il volo la parabola di Charles Leclerc, che dominava a Melbourne ancora ignaro di quanto sarebbe successo per il resto della stagione, quella stessa parabola vada a prendere la piega peggiore per un 2023 che già non era iniziato nel migliore dei modi.

Quattro curve. Tanto è durata la gara del monegasco che, voglioso di superare Stroll, si tocca con la Aston Martin (contatto senza colpe di nessuno, un ordinario incidente di gara) e finisce per insabbiarsi in uno dei pochi posti di tutto il mondiale in cui la ghiaia non è ancora stata sostituita dall'asfalto e, come ai vecchi tempi, terminare lì la sua corsa senza poter uscire dal pantano. L'anno scorso stessa sorte toccò a Sainz, in Australia ma anche a Imola. Sembra essere il momento più buio di Charles nella sua carriera in Formula 1.