Ligue 1. Il Monaco a tre punti dalla Champions. Perde il Paris Saint Germain e la classifica si accorcia

Si accorcia la classifica: il Paris Saint Germain perde la sua seconda gara consecutiva, in casa propria, con il Lione: una “piccola crisi” che non riapre ancora la lotta per il titolo, ma dà nuova verve al campionato.

Tutto è ora in movimento: la vittoria, sia pure di misura, del Monaco sullo Strasburgo consente alla squadra del Principato di accorciare la distanza che la separa dal terzo posto in classifica e dal passaporto per la Champions.

Il Lens, a sua volta, alla terza vittoria consecutiva, espugna il terreno del Rennes e raggiunge al secondo posto della classifica il Marsiglia costretto al pari interno dal Montpellier.

Contemporaneamente il Lille fa un sol boccone del Lorient e raggiunge il quinto posto in classifica che consente l’accesso alla Conference League.

La testa della classifica e la lotta per un posto in Europa sono racchiuse in queste squadre che rappresentano ormai un circolo chiuso al quale non sono più ammesse altre compagini.

Anche perché il Nizza fa di tutto per estraniarsi dalla lotta, al punto da rimediare un solo punticino in casa dell’Angers che non andava a punti dal 10 febbraio: una vera impresa!

Nelle parti basse della classifica un importante balzo lo compiono l’Auxerre, grazie alla vittoria sul Troyes e il Brest che tartassa il Tolosa.

Il pareggio dell’Ajaccio col Clermont non cambia la vita ai corsi, sempre profondamente in zona retrocessione.

Perde malamente il Nantes, in casa propria, ad opera del Reims: per il gialloverdi l’appuntamento con la salvezza è ancora rimandato.

In settimana , verranno disputate le due semi finali di Coppa di Francia, a turno secco.

Mercoledì 5 aprile Nantes – Lione e giovedì 6 aprile Annecy – Tolosa: si conosceranno così le due finaliste che si disputeranno la Coppa ed anche un posto di Europa League.



Il torneo di Ligue 1 tornerà con la trentesima giornata nel prossimo fine settimana.

Venerdì 7 aprile sarà in programma un interessante e sicuramente combattuto “testa-coda”, a Lens giungerà lo Strasburgo. Entrambe le squadre, per ragioni diverse, hanno necessità di punti e questo potrebbe anche generare qualche sorpresa in una gara, altrimenti, dal pronostico segnato.



Sabato 8 aprile , il Nizza riceverà all’Allianz Riviera il Paris Saint Germain, l’occasione propizia per i rossoneri che potrebbero anche togliersi qualche soddisfazione in un torneo che difficilmente condurrà ad un posto in Europa. L’altra gara sarà Angers – Lille, il “2” è praticamente obbligato.



Domenica 9 aprile , giorno di Pasqua, all’ora di pranzo una bella gara tra il Lione e il Rennes. Poi l’attenzione sarà monopolizzata da alcune gare tra le quali Ajaccio – Auxerre, un vero spareggio per non scendere in Ligue 2. Il Montpellier riceverà il Tolosa, mentre il Monaco sarà costretto a compiere l’impresa a Nantes.