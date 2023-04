Pays de Grasse: una nuova "pepita", il Domaine des sources de la Siagne si apre al pubblico

Il Domaine des sources de la Siagne è entrato nella disponibilità del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Acquisito nel 2021 dalla Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), il Domaine des sources de la Siagne è di straordinario interesse ambientale, in particolare in termini di risorse idriche e biodiversità ed ha un’estensione di 122 ettari.

Situato nei comuni di Escragnolles e Saint-Vallier-de-Thiey, vicino alle sorgenti della Siagne, la tenuta comprende anche diversi fabbricati. La vocazione del terreno non edificato si caratterizza prevalentemente tra il bosco e la brughiera con terrazzamenti destinati a prato.

Il patrimonio sarà messo ora gratuitamente a disposizione della Comunità dell'Agglomerato Pays de Grasse.

Nell'attuale contesto climatico, le abbondanti sorgenti del Siagne richiedono una protezione speciale: il sito sarà inserito in un programma globale di sensibilizzazione destinato a studenti, residenti, visitatori e ricercatori.