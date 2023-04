Prendersi cura di un cane cucciolo: alcune dritte fondamentali

L'arrivo di un cane cucciolo in casa è sempre un momento di grande gioia, ma si tratta anche di un impegno gravoso, che richiede una sana dose di responsabilità e di pazienza. Insomma, tutte quelle competenze necessarie per assicurarsi che il pelosetto possa vivere in un ambiente sicuro, circondato da amore e da attenzioni. Oggi, dunque, scopriremo insieme alcune dritte fondamentali da seguire, quando si adotta un piccolo quattrozampe.

Stipulare una polizza assicurativa per animali domestici

Una delle prime cose da considerare, quando si accoglie un cucciolo in casa, è la stipula di una polizza assicurativa ad hoc. Ne esistono diverse, ognuna con le proprie caratteristiche e il proprio costo. Per questo, è bene informarsi sui prezzi dell'assicurazione animali domestici e sulle garanzie offerte, dalla copertura per le spese veterinarie fino alla fornitura di un GPS per tracciare i suoi spostamenti.

Rendere la casa sicura per evitare incidenti e rischi

Assicurarsi che la propria casa sia un ambiente sicuro per il cucciolo? Un passo fondamentale per prevenire gli incidenti. Il consiglio è di identificare i possibili pericoli e le principali fonti di rischio, come i cavi elettrici e i prodotti velenosi, tenendoli fuori dalla portata del cagnolino. Poi, si suggerisce di installare le barriere di sicurezza, come i cancelli per le scale e le grate per i balconi, e di allestire uno spazio dove possa rifugiarsi quando sente la necessità di proteggersi.

Comprare il cibo migliore per le sue esigenze

Una corretta alimentazione è necessaria per la crescita e la salute di un cane cucciolo. Scegliere il cibo più adatto alle sue esigenze, tenendo conto della sua età e della razza, è uno step essenziale per garantirgli il giusto apporto nutrizionale per le proprie necessità. Naturalmente qui non è mai consentito il fai da te: è obbligatorio rivolgersi ad un bravo veterinario, per ricevere tutti i consigli migliori per la dieta del cane, assicurandosi di rispettare alla lettera le sue indicazioni. Si fa riferimento non solo alla tipologia di cibo, ma anche alle porzioni dei pasti.

Dedicargli del tempo per il gioco e le passeggiate

Il gioco e le passeggiate all'aperto sono altrettanto fondamentali per lo sviluppo fisico e per la felicità di un cucciolo. Di conseguenza, è importante dedicargli del tempo divertendosi insieme a lui e portandolo spesso a passeggio. In questo modo il pet potrà esplorare il mondo che lo circonda e scaricare lo stress, così da vivere una vita serena e sana. L'esercizio fisico, dal gioco alle passeggiate, ovviamente risulta fondamentale anche per il controllo del peso. I cani obesi, infatti, hanno un'aspettativa e una qualità di vita molto bassa.

L'importanza delle vaccinazioni e del microchip

Per garantire la salute e la sicurezza del cucciolo, è opportuno rispettare il calendario delle vaccinazioni e provvedere all'inserimento del microchip (obbligatorio). Le vaccinazioni proteggono il cane da malattie potenzialmente pericolose, e sono essenziali per il suo benessere. Il microchip, invece, è un dispositivo di identificazione sottocutaneo che consente di rintracciare il pet in caso di smarrimento.