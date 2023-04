Personalizzare il proprio stile di abbigliamento: alcuni consigli da seguire

Scegliere quale sia il proprio abbigliamento ideale non è certamente quanto di più semplice al mondo, soprattutto a causa di tutte quelle influenze che si sono moltiplicate nel corso degli anni, rendendo la moda non più soltanto un qualcosa di elitario e lontano, ma di quotidiano e vicino alle persone, che possono leggerne, scoprire di più e cercare anche di replicare alcuni stili, adattandoli alla propria personalità. Per questo motivo, abbigliarsi diventa un obiettivo non soltanto funzionale all’attività che deve essere realizzata, ma anche estetico.

Come personalizzare il proprio stile di abbigliamento

Naturalmente, personalizzare il proprio stile di abbigliamento avviene per mezzo di una serie di parametri che dovranno essere necessariamente considerati, soprattutto a proposito di capi di abbigliamento da indossare, gioielli che possono essere annessi a questi ultimi e tanto altro ancora; in altre parole, la globalità dello stile sarà generata da una serie di piccoli dettagli utili, che renderanno il proprio abbigliamento perfetto. Ma come si può riuscire ad ottenere il risultato sperato? Vale la pena considerare, nel dettaglio, quali possano essere alcuni consigli da seguire per personalizzare il proprio stile di abbigliamento in modo ideale.

Scegliere i colori adatti secondo la propria armocromia

La prima idea di personalizzazione del proprio stile di abbigliamento passa attraverso i colori, che saranno fondamentali quando si scelgono alcuni vestiti che dovranno essere inclusi all’interno di un guardaroba. Tante persone si lasciano affascinare da marche, motivi stilistici o pattern particolari, dimenticando la funzione fondamentale del colore: quest’ultimo non dovrà essere soltanto l’oggetto del proprio desiderio e della propria passione, ma anche una naturale derivazione dell’associazione con il proprio aspetto.

Negli ultimi anni si parla sempre più della cosiddetta armocromia: si tratta di un approccio che permette di considerare quali colori, quali sfumature e quali pattern possano essere associati al proprio stile, grazie ad un insieme di parametri che dovranno essere valutati; la divisione in stagioni - estate, primavera, autunno, interno - oltre che in diverse componenti della stessa, permette di comprendere quali sono i toni più adatti alla propria pelle: ad esempio, per pelli molto chiare, si sconsiglia di agire servendosi dei toni caldi, che non sarebbero in grado di far risaltare la componente estetica, soprattutto in volto. Ovviamente, per valutare quale sia la propria armocromia, ci sarà bisogno di effettuare un test, sulla base del quale sarà poi possibile scegliere al meglio.

Personalizzare il proprio stile con accessori mirati

Quante volte si osservano persone che esagerano nella scelta di gioielli e accessori da associare ai propri capi di abbigliamento? Anche in questo caso, molto è determinato dal fatto che si ricerca un lusso effimero, senza rendersi conto di quanto importante sia l’eleganza ottenuta sulla base della semplicità. Anche la scelta degli accessori, così come quella dei capi di abbigliamento, dovrà essere realizzata per mezzo di una serie di accorgimenti da seguire: a proposito di forma e dimensioni del gioiello, ad esempio, sarà necessario guardare al proprio volto e alle sue fattezze, così da non rendere l’accessorio in questione né nascosto né troppo evidente, ma sapendo adattare perfettamente quest’ultimo alla forma del proprio viso.