Monaco accelera sulla mobilità sostenibile: treni, bus elettrici e nuove sfide estive

In un contesto urbano denso e ad alta frequentazione come quello della Principauté, la mobilità non è soltanto una questione di trasporto: è una leva strategica per la qualità della vita e l’attrattività del territorio. Negli ultimi mesi, il Governo ha intensificato gli sforzi con azioni concrete che iniziano già a produrre risultati tangibili.

Il Grand Prix, banco di prova per il parking des Salines

Durante l’ultimo Grand Prix de Monaco, il parcheggio des Salines è stato messo alla prova con successo. Con un tasso di riempimento che ha raggiunto il 93% nei giorni clou e ben 1.662 veicoli registrati il giorno della gara, la nuova piattaforma di prenotazione online ha gestito oltre 500 riservazioni quotidiane durante il weekend. Questi dati confermano non solo la funzionalità dell’infrastruttura, ma anche l’efficacia degli strumenti digitali implementati.

Il treno, colonna vertebrale della mobilità decarbonizzata

Il trasporto ferroviario continua a giocare un ruolo centrale. Nel 2025, il numero di treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Monaco ha raggiunto 124 nei giorni feriali e oltre 140 nei fine settimana, rispetto ai 95 precedenti. Questa espansione include anche un aumento della capacità e un’estensione degli orari. Due nuove rames ferroviarie entreranno in servizio nel 2027, frutto della collaborazione con le autorità francesi e regionali.

Trasporto urbano: elettrificazione e servizi su misura

Anche il trasporto pubblico urbano registra progressi significativi. Il servizio CAM ha superato i 7,6 milioni di passeggeri nel 2024, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Le linee express e il servizio ClicBus rispondono sempre più alle esigenze dei cittadini. Inoltre, il pagamento contactless è ormai la norma, con quasi un milione di validazioni registrate. L'elettrificazione del parco autobus prosegue spedita: entro fine 2025 tutte le linee regolari saranno servite da mezzi 100% elettrici.

Mobilità attiva: MonaBike batte ogni record

Il servizio di biciclette in libero servizio MonaBike continua a crescere: nel solo mese di maggio 2025 sono stati effettuati 82.048 tragitti, con un aumento del 43% rispetto a maggio 2024. Si tratta del nuovo record assoluto, che supera anche il picco registrato a luglio 2024, confermando l’attrattività crescente della mobilità dolce.

Verso una ZTL estiva per una migliore qualità urbana

Per l’estate 2025 è in programma un test di Zona a Traffico Limitato (ZTL), attualmente in fase di definizione da parte dei servizi statali. L’obiettivo è duplice: migliorare la fluidità del traffico e preservare la qualità di vita dei residenti, senza compromettere l'accessibilità del Principato. I dettagli saranno annunciati a breve.

Il Governo monegasco riafferma così il proprio impegno nel promuovere una mobilità efficiente, sostenibile e adattata alle sfide contemporanee, con uno sguardo attento alle esigenze quotidiane di residenti e pendolari.