La Fête des Sports celebra i talenti monegaschi: oltre 880 medaglie consegnate agli atleti dilettanti

La Cour d’Honneur della Mairie di Monaco ha fatto da cornice alla tradizionale Fête des Sports, un appuntamento tanto atteso che ogni anno rende omaggio agli sportivi dilettanti che si sono distinti nei mesi precedenti. L’edizione 2025 ha assunto un significato particolare, poiché si inserisce in un anno simbolico per la Principauté, recentemente designata Capitale Mondiale des Sports.

Come da tradizione, la cerimonia si è svolta in due tappe. Mercoledì 11 giugno sono state conferite le médailles de distinction, riservate agli atleti che si sono fatti notare a livello regionale e dipartimentale: 460 sportivi sono stati premiati alla presenza delle autorità locali. Jacques Pastor, Adjoint au Maire e Délégué aux Établissements Sportifs, ha sottolineato l'importanza di quest'anno sportivo per Monaco, celebrando la varietà e la qualità degli eventi ospitati dal Principato. Il suo discorso si è concluso con un vibrante “Daghe Mùnegu !”, applaudito da tutti i presenti.

Accanto a lui erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui Karen Aliprendi, Consigliera Nazionale, Jérémy Bottin del Dipartimento dell’Interno, e numerosi rappresentanti comunali come Marjorie Crovetto, Nathalie Vaccarezza e Isabelle Costa.

Giovedì 12 giugno, è stato il turno delle médailles de performances, riservate agli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. In tutto sono state distribuite 425 medaglie: 185 di Bronzo, 126 d’Argento e 114 d’Oro. A fare gli onori di casa, in rappresentanza del Sindaco, l’Adjoint au Maire André J. Campana, affiancato da una delegazione di personalità del mondo sportivo monegasco, tra cui Mélanie Antoinette De Massy e Yvette Lambin Berti, Segretaria Generale del Comité Olympique Monégasque.

Nel suo intervento, Campana ha elogiato l’impegno e la dedizione degli sportivi premiati: “Ciascuno, al proprio livello, ha compiuto prestazioni individuali o collettive che meritano pienamente di essere celebrate”.

La Fête des Sports apre così un mese ricco di riconoscimenti: nei prossimi giorni seguiranno le premiazioni del Concours de Langue Monégasque, dell’École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio e dell’Académie Rainier III, a testimonianza di un Principato che valorizza il merito in ogni disciplina