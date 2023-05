Lotta alle frodi nel settore automobilistico: Il ruolo dei numeri VIN nel garantire la trasparenza

Al giorno d'oggi i furti d'auto sono una situazione che si ripete purtroppo in maniera quotidiana. I ladri d'auto sono nettamente in aumento rispetto al passato e i dati lo certificano con varie Regioni che nel nostro Paese devono fronteggiare questo fenomeno negativo. Ma per fortuna c'è un metodo risolutivo che va a rintracciare l'auto rubata in poco tempo: stiamo parlando del numero VIN grazie al sito www.carvertical.com/it.

Numero VIN: cos'è e a cosa serve

Controllare se un'auto è stata rubata è un processo semplice e veloce che viene spesso eseguito per capire perché un veicolo sia stato parcheggiato a lungo in una determinata posizione, sembri abbandonato o quando si sta valutando l'acquisto di un'auto usata.

Per confermare se un'auto è stata rubata e venduta, bisogna effettuare una verifica sulla sua storia che fornirà informazioni sull'intestatario legittimo del veicolo, gli incidenti o i sinistri in cui è stato coinvolto e eventuali problemi di proprietà o finanziamento. Prima di effettuare un acquisto, è sempre consigliabile controllare i documenti, fare una ricerca sui siti web delle autorità locali e nazionali e prendere altre precauzioni per evitare problemi e frodi.

Con il furto di un'auto entra in scena il numero VIN, un codice alfanumerico assegnato dal produttore per identificare in modo univoco ogni veicolo, che solitamente ha la sequenza di 17 caratteri è disposta su una sola riga. Inoltre, Il VIN, o numero di telaio, fornisce informazioni cruciali sul veicolo come marca, modello e anno di fabbricazione, oltre a dettagli sulla carrozzeria e sugli optional installati. Ma come faccio a recuperare il numero VIN della mia auto? Semplice, il codice VIN della tua auto può essere trovato in diversi luoghi, come il libretto di circolazione, il certificato di proprietà e sul vano motore. La posizione dipende dal modello dell'auto.

Conclusione

In conclusione possiamo sottolineare come il numero VIN sia determinante nel rintracciamento di un'auto rubata, soprattutto visto i dati sempre in aumento in Italia: basterà un solo click per avere tutte le informazioni necessarie per dove cercarlo e come ottenerlo in caso di furto d'auto.