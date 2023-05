Nizza, Rue Ségurane si appresta ad accoglierà la movida (Foto)

Rue Catherine Ségurane è una strada che collega Place Garibaldi col porto di Nizza, si sviluppa a lato della Colline du Chàteau ed è stata totalmente recuperata nel 2019 dopo la conclusione dei lavori della Ligne 2 che corrono, almeno per una parte, nel suo sottosuolo.

Questa strada sta conoscendo una vera e propria rivoluzione, cambia aspetto e si appresta a diventare un’altra via attrattiva di Nizza, al pari della non distante Rue Bonaparte.

Alla fine di quest’anno aprirà i battenti l’hotel 4 stelle “Palais Ségurane” che metterà a disposizione oltre quaranta stanze di superfici che variano tra i 20 e gli 80 metri quadrati.

Nel 2025, a lato della stazione sotterranea del tram, sorgerà un altro hotel sempre a quattro stelle il "Village Garibaldi".

Intanto stanno aprendo moltissimi negozi che propongono generi diversi, come il locale Les Compagnons de la Grappe o il ristorante Le Ségurane.

Gelaterie, pasticcerie, negozi di antiquari e gallerie d’arte, in una strada che, grazie all’attigua collina che “scherma” il sole, fruisce di una temperatura piacevole anche nelle giornate più calde.

Già la prossima estate si potranno vedere gli effetti del recupero della strada e della fiducia di tanti commercianti: al fondo due “mete” d’obbligo per chi si reca a Nizza: da un lato Place Garibaldi, dall’altro il porto e, poco distante” Rauba Capeu.