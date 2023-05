Tre gite in moto all'insegna del vino

Le wine experience possono trasformarsi in gite ad hoc per gli appassionati di moto e di vini pregiati, se si sa dove andare. Tante strade dei vini offrono panorami idilliaci, vigneti perfettamente curati e borghi di campagna con botteghe artigiane e ristoranti tipici. Praticamente il sogno di ogni motociclista! In questa guida vi daremo tre idee per gite in moto dedicate all'enogastronomia, due in Italia e una nel sud della Francia.

Etichette pregiate e meravigliosi tornanti

Quando programmare un tour del vino in motocicletta? Il periodo migliore è la primavera, quando i campi sono in fiore e il paesaggio naturale raggiunge l'apice della bellezza. Anche il clima primaverile è ideale per passeggiare nei borghi sparsi lungo il percorso, visitare le cantine e godersi i panorami. Ecco tre gite dedicate al vino facili da raggiungere partendo da Montecarlo.

Strada dei vini del Sud della Francia (Vienne)



Da Vienne ad Avignone, alla scoperta dei vini della Côtes du Rhône. Il fiume Rodano caratterizza fortemente il paesaggio.

Tour dei vini delle Langhe (Piemonte)



Un tour che esplora la zona delle Langhe, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Da visitare, tra l'altro, le località di Alba e Barolo.

Giro della Franciacorta



Il tour può partire da Bergamo e raggiungere la Franciacorta, una regione collinare famosa per la produzione di spumante.

Come organizzarsi per la gita?

Prima di partire, è consigliabile stilare un programma dei borghi da visitare e delle attrazioni da non perdere. Le cantine vitivinicole offrono la possibilità di prenotare anche degustazioni e visite guidate, e spesso sono dotate di ristorante gourmet, dove potersi fermare a pranzo o a cena. I preparativi per la gita includono anche l'attrezzatura adatta per affrontare un viaggio in moto: abbigliamento sportivo e sufficientemente caldo, protezioni per la schiena e il corpo e, naturalmente il casco. La legge parla chiaro: per chi viaggia in moto, il casco deve essere omologato e rigorosamente integrale. Il casco protegge la testa in caso di caduta, e tiene gli occhi al riparo dalla corrente, offrendo una visuale perfetta. Il casco deve essere indossato sia dal conducente che dal passeggero. Anche le scarpe devono essere adeguate per un viaggio in moto, e devono essere chiuse e comode anche in estate.

Cosa fare durante la gita?

Il programma della gita includerà una o più visite alle cantine della zona, con piacevoli degustazioni guidate. Le soste, necessarie per sgranchire le gambe, possono essere programmate a seconda delle attrazioni sparse lungo il percorso, come i paeselli di campagna, i punti panoramici e i ristoranti dove fermarsi a mangiare o a fare uno spuntino. Le gite suggerite in questa guida offrono una grande varietà di attrazioni, nonché paesaggi rurali particolarmente affascinanti. Anche le città vicine possono essere incluse nel diario di viaggio, come Bergamo, Lione e Torino. La wine experience può durare uno, due, tre o quattro giorni, a seconda delle proprie preferenze e del numero di cantine che si desidera visitare.