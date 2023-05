Cucina tradizionale nizzarda, tante ricette nizzarde a portata di clic

Una vera miniera, decine di ricette “made in Nizza” a portata di clic, è quanto propongono i servizi culturali della città in collaborazione con l’Atelier Cuisine Niçoise .

Spazio alle ricette nizzarde per una serata in casa, per cambiare "gusti", per immergersi nella cultura culinaria di una straordinara porzione di Francia che risente, non poco, della vicinanza con l'Italia, altra terra di eccellenze culinarie.

Dagli antipasti al dolce, dalla carne al pesce ai legumi.

Come fare per accedere ad un tale patrimonio?

Basta cliccare qui e iniziare a farsi venire l’acquolina in bocca.