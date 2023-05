Ligue 1. Il Monaco brucia il tesoretto, ora sente il fiato sul collo del Lille del Rennes

La sconfitta interna subita dal Monaco ad opera del Lione e le contemporanee vittorie, a suon di goal del Rennes in casa dell’Ajaccio e del Lille sul Marsiglia, riaprono i giochi per l’ammissione all’Europa League ed alla Conference Ligue.

Il Monaco ha bruciato il proprio tesoretto ed ora si trova con due soli punti di vantaggio sul Lille e 3 sul Rennes: a due giornate dal termine i giochi si riaprono.

In testa vincono Paris Saint Germain (a spese dell’Auxerre) e il Lens a Lorient: la Champions del prossimo anno è ormai definita: a rappresentare la Francia saranno Paris Saint Germain, Lens e (con un turno preliminare da affrontare in estate) il Marsiglia.

In coda il Brest, che ha battuto il Clermont e lo Strasburgo che ha pareggiato col Troyes, raggiugono la salvezza.

A lottare per non retrocedere il Nantes (battuto pesantemente in casa dal Montpellier) e, un gradino più in su, l’Auxerre che nulla ha potuto fare col Paris Saint Germain.

Completano il tabellino della trentaseiesima giornata, due pareggi ininfluenti per la classifica, quelli tra Nizza e Tolosa e tra Reims e Angers.



Le ultime due giornate di campionato saranno disputate tutte in contemporanea: sabato 27 maggio, alle 21 sarà la volta del penultimo capitalo del torneo 2022/2023.

Una parte delle gare presentano ormai solamente una valenza statistica, altre, invece, servono a formare la classifica, a determinare la retrocessione che ancora manca e l’accesso ai tre tornei europei.

Da seguire, dunque, Lens – Ajaccio e Marsiglia - Brest (posizionamento in Champions) e Rennes – Monaco, assieme con Lille – Nantes per la Conference League e l'Europa League.

La gara di Lille, dove sarà impegnato il Nantes, avrà quale contraltare, in chiave salvezza, Tolosa - Auxerre. Strasburgo – Paris Saint Germain e Marsiglia – Brest sono ormai ininfluenti.