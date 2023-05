Vacanze con bimbi piccoli: consigli per spostarsi in nave senza difficoltà

Viaggiare con bimbi piccoli al seguito è un’impresa difficile, ma non impossibile. Ciò che occorre, è un’organizzazione meticolosa, sia per quanto riguarda le valigie che gli oggetti personali da portare sempre con sé, in modo tale da poterli utilizzare al momento del bisogno, senza dover perdere tempo a rovistare tra i bagagli.

Oltre a questi aspetti pratici, è altrettanto importante tenere in considerazione anche il relax e il divertimento dei più piccini. Difatti, in assenza di giochi ed attività per tenere occupata la mente, una lunga traversata in mare può trasformarsi in un vero e proprio strazio. Del resto, come ben sappiamo, la noia è un terreno fertile per i capricci.

Vediamo, pertanto, quali sono i consigli migliori per affrontare un viaggio in nave o sul traghetto insieme ai propri figli, assicurando a tutti un’esperienza piacevole.

Prenotare una cabina per tutta la famiglia

Prenotare una cabina privata – cioè non condivisa con altri passeggeri che non appartengono al nucleo familiare – è il primo step per rendere il viaggio più sereno possibile.

Si potranno, infatti, lasciare tutti i bagagli al suo interno e passeggiare sul ponte, ammirare il panorama insieme ai bimbi, prendere il sole sulla sdraio o, ancora, scattare qualche foto ricordo all’aperto. Inoltre, se la navigazione si protrae per tutta la notte, avere a disposizione un luogo tranquillo per riposare, ma anche per rinfrescarsi e cambiarsi d’abito al mattino, permette di ritrovare le energie necessarie per affrontare al meglio lo sbarco.

Anche nelle ore diurne, comunque, disporre di una cabina può fare molto comodo: ad esempio, per consentire ai bambini di schiacciare un pisolino o, nel caso di mamme con neonati, per provvedere all’igiene personale e all’allattamento in assoluta privacy.

Dunque, per essere sicuri di trovare una cabina libera, nonostante il viaggio si tenga in alta stagione, ancor più se la rotta è molto richiesta, meglio evitare di ridursi all’ultimo minuto.

Hai in programma, per esempio, un soggiorno in Costa Smeralda? Prenota online un traghetto Moby per la tua vacanza in Sardegna, dando inizio alle ricerche almeno un paio di settimane, se non un mese prima della data prefissata. In tal modo avrai una maggiore varietà di opzioni tra cui scegliere e, quindi, sarà più facile trovare una soluzione ottimale.

Attività e giochi per far trascorrere il tempo

A seconda dell’età dei figli, è possibile organizzare attività e giochi di diverso tipo per far passare il tempo e trasformare la traversata in nave in un’occasione per divertirsi insieme.

Qualche idea per i più piccoli? Album da colorare con pennarelli e matite, libri o fumetti da leggere, cuffie per ascoltare la musica senza disturbare gli altri passeggeri e, per chi viaggia in gruppo, carte e giochi da tavola di dimensioni contenute, per non occupare troppo spazio in valigia. Nel caso di ragazzini un po’ più grandi, invece, si può portare un tablet per guardare film, video e serie TV o una consolle portatile per i videogiochi.