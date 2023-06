Vacanze all'insegna della bellezza: ecco dove andare

Prendersi cura di sé è il primo passo per stare bene. E dopo un periodo stressante non c’è niente di meglio di una vacanza all’insegna della bellezza e del benessere per ristabilire l’equilibrio psico-fisico e tornare ad affrontare la quotidianità con una marcia in più. Ma quale destinazione scegliere?

Quando si parla di vacanze a tema benessere esistono alcune destinazioni predilette, ottime per risolvere problematiche specifiche come le unghie fragili, la cellulite più resistente e i capelli danneggiati. Tutti inestetismi che in Italia mettono a dura prova le beauty addicted, ma che all’estero vengono gestiti con tecniche relativamente semplici, di cui approfittare per dare un boost alla propria bellezza.

Se il problema sono i capelli, la destinazione del viaggio dovrebbe necessariamente essere il Giappone. Qui è possibile sperimentare la rinomata tecnica dell’acqua di riso, che essendo ricca di vitamine e minerali, funziona come una vera pozione magica regalando ai capelli forza e lucentezza. Merito dell’effetto nutriente di questo trattamento, che ripara i capelli danneggiati ripristinando la fibra capillare laddove è più fragile.

Il Giappone è uno dei paesi asiatici dove c’è maggiore attenzione verso la bellezza dei capelli e della pelle, quindi per provare questo genere di trattamenti va bene soggiornare in un qualsiasi quartiere di Tokyo. Tuttavia, se l’intenzione è anche quella di regalarsi un digital detox, meglio optare per l’incantevole isola di Okinawa: il posto perfetto per trascorrere intere giornate sulla spiaggia tra sole, immersioni alla scoperta della barriera corallina e lunghe ore di relax tropicale.

Emergenza cellulite? Il posto giusto per trattarla è Israele, dove questo inestetismo ha vita breve grazie alle eccezionali qualità dei fanghi del Mar Morto. Con un’elevatissima concentrazione di sali minerali e altri preziosi ingredienti naturali, questi fanghi contrastano la cellulite in maniera incredibile.

Il loro effetto va ben oltre quello che si potrebbe ottenere con i comuni trattamenti che si trovano in commercio. Perché sebbene molte aziende di cosmetica abbiano tentato lo sviluppo di linee di prodotti anti-cellulite a base di fanghi del Mar Morto, non è ancora stata trovata una formula che consente di mantenere inalterati i principi attivi che contrastano l’inestetismo. Non c’è alternativa: per sconfiggere la ritenzione idrica e far tornare la pelle elastica e vellutata, serve un viaggio in Israele.

Chi invece vuole combattere i segni dell’età trova la risposta alle proprie necessità nelle maschere anti-età del Cile. Qui la specialità in fatto di beauty routine sono i trattamenti a base di uva rossa, ottimi per mantenere la pelle sana e luminosa sfruttando le proprietà antiossidanti della frutta.

Le nail lover non possono invece rinunciare ad un viaggio in Repubblica Dominicana, dove il problema delle unghie fragili viene risolto con grande efficacia grazie ad un’eccezionale tecnica di manicure all’aglio. È applicato uno smalto a base d’aglio realizzato artigianalmente e grazie alle eccezionali proprietà naturali di questa pianta (molto spesso usata anche a scopo medicinale) la lamina ungueale è sensibilmente riparata e rinforzata. Un trattamento incredibile per chi ha unghie che si sfaldano e si rompono facilmente.