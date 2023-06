Molte persone spesso pensano che le imprese che si occupano di disinfestazioni e quindi di allontanare animali infestanti e poi vedremo di quale animale si parla se ne occupano solo per gli appartamenti o magari per dei locali come ristoranti o bar e realtà esistono anche disinfestazioni enti semplicemente perché anche gli enti pubblici possono avere bisogno di un servizio del genere.

Quanto per iniziare a fare degli esempi un'amministrazione comunale deve garantire un ambiente salubre alle persone che ci lavorano all'interno e soprattutto anche alle persone che frequentano i vari uffici e per qualsiasi motivo e in quel caso un intervento di disinfestazione serve per garantire una tutela della salute pubblica.

Però possiamo parlare anche dell'amministrazione comunale che per esempio emana un'ordinanza per quanto riguarda il rischio di infestazione zanzare e quindi contatta una di queste imprese nel settore per occuparsene lei stessa e in genere un'amministrazione ne ha una di riferimento e di fiducia da contattare in caso di qualsiasi necessità.

E anzi esistono delle imprese nel settore che si sono specializzate per quanto riguarda questo tipo di servizio di cui parliamo sempre con degli interventi che devono rispettare l'ambiente, e che devono contenere qualsiasi tipo di insetto.

E per iniziare a fare degli esempi di animali infestanti noi abbiamo menzionato le zanzare ma possiamo parlare anche di topi, ratti e roditori che possiamo trovare vicino quei posti dove per esempio ci sono delle buste di immondizia per strada e in certe città nel nostro Paese sappiamo quanto è grave questo problema della difficoltà per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Ma possiamo parlare anche di scarafaggi e blatte che tra l'altro sono animali soprattutto le blatte che iniziano a farsi vedere in maniera massiccia durante i mesi caldi Soprattutto negli ultimi anni da quando le estati si sono allungate e sono sempre più umide, e afose e questo problema diventa ancora più grave.

Non è mai un problema semplice quando si parla di animali infestanti perché comunque questi animali sono potenziali veicoli di malattie infettive, e per esempio se abbiamo in casa bambini o animali domestici la questione si fa ancora più complicata.

Non bisogna essere superficiali quando riscontriamo la presenza di animali infestanti in qualsiasi locale

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa Seconda parte è un qualcosa che diremmo anche se parlassimo di un intervento di disinfestazione non in un ente pubblico ma in qualsiasi altro locale e cioè che non bisogna essere superficiali se riscontriamo la presenza di animali infestanti in quel posto.

Infatti spiace dirlo ma spesso sembra che le persone aspettino che la situazione si complica troppo e quindi magari vedono un topo in casa e piuttosto che intervenire subito contattando queste imprese nel settore perdere tempo e poi quel topo si riproduce e dopo pochi giorni avranno una colonia in casa

Anche se poi il problema è che le persone si confondono perché non hanno un'impresa di fiducia e in quei momenti di caos non sono lucidi nel trovarne una.