F1. Le qualifiche di Barcellona sono un calvario per Leclerc: il monegasco partirà in ultima fila

Le situazioni sono nettamente differenti, ma la Barcellona dell'anno scorso e quella di quest'anno per Charles Leclerc rischia di diventare un calvario. Dalla pole di dodici mesi fa e il ritiro quando era in testa dopo un terzo di gara, all'ultima fila dalla quale partirà quest'anno il monegasco.

Una qualifica disastrosa, dove già dai primi tentativi la Ferrari numero sedici accusava un divario troppo grande anche dall'altra Ferrari di Sainz per poter pensare che ci fosse solo un problema di gomme che non entravano in temperatura, in una giornata inizialmente calda ma in cui qualche goccia di pioggia ha fatto capolino sul circuito di Montmelò, diventando una variabile interessante.

Gli aggiornamenti portati dal Cavallino in Spagna avevano fatto ben sperare dopo le prove libere, che ci fosse stato un salto in avanti, pur sempre dietro a Verstappen (e alla Red Bull) e ad Alonso (non si sa quanto dietro ad Aston Martin invece). Ferrari cercherà di capire cosa non ha funzionato sulla monoposto di Leclerc, chiamato a una gran rimonta domani per portare la rossa piu in alto possibile in classifica: tutto da guadagnare e niente da perdere.

Una qualifica comunque ricca di episodi: da Perez (Red Bull) e Russell eliminati in Q2, con Russell e Hamilton a colpirsi sul rettilineo principale prima dell'eliminazione della Mercedes del giovane inglese dalla fase finale della sessione. Ma alla fine, la pole position è sempre di un superlativo Max Verstappen, accanto a lui ci sarà la Ferrari di Sainz. Norris (McLaren) e Gasly (Alpine) a comporre la seconda fila. Delusione Alonso, soltanto nono nel GP di casa.