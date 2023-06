Allarme: casi di Criptosporidiosi segnalati nel Dipartimento delle Alpi marittime

Allarme nel Dipartimento delle Alpi Marittime, dove si sono attivatesia l’Agenzia Regionale della Salute, sia la Prefettura: ad oggi sono stati individuati 10 casi di Criptosporidiosi. L’Agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d’Azur e Santé Publique France stanno attualmente conducendo indagini per determinare la fonte di contaminazione:

Le persone con questa patologia vengono contattate dai team dell'unità regionale di sanità pubblica francese per determinare le possibili origini della contaminazione;

I consulti per gastroenterite, in ospedale e nelle località del Dipartimento, sono monitorati in collaborazione con i medici e farmacisti del settore. Il monitoraggio viene effettuato anche con la rete dei veterinari sanitari del settore.

Sono in corso analisi sull’alimentazione delle reti di acqua potabile al fine di ricercare eventuali contaminazioni delle acque.

Le indagini in corso sembrano in questa fase orientarsi verso una possibile contaminazione delle reti idriche che riforniscono i comuni di: Saint Cézaire, Peymeinade, Le Tignet, Spéracèdes e Cabris .



Si può bere l'acqua del rubinetto?

Anche se i primi risultati delle analisi dell'acqua sono conformi, in attesa di ulteriori indagini e in via precauzionale, la popolazione dei comuni interessati e, in particolare di persone immunocompromesse e neonati, sono invitati a:

Consumare acqua in bottiglia o far bollire l'acqua del rubinetto per 2 minuti prima di consumarla o utilizzarla per la preparazione dei cibi;

Preparare bottiglie con acqua in bottiglia;

Lavarsi regolarmente le mani con una soluzione idroalcolica seguita da asciugatura, per evitare la trasmissione del parassita.

L'acqua del rubinetto può sempre essere utilizzata per la cottura dei cibi, la doccia, gli usi domestici (stoviglie, bucato).