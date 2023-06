F1. Anche la gara di Barcellona per Leclerc è un calvario: il monegasco conclude fuori dai punti

Che nessuno potesse contrastare Max Verstappen era evidente fin dal venerdì. Stravince il campione del Mondo in carica su Red Bull, e sul podio salgono i due Mercedes Hamilton e Russell. Delusione Sainz, a casa sua solo quinto dietro a Perez partito dodicesimo (mentre il ferrarista era scattato in prima fila) con Ferrari che comunque arriva davanti alle Aston Martin.

Ma la gara di Leclerc è tutta un calvario: il monegasco scatta dalla pit lane, dopo aver cambiato il retrotreno per il problema di ieri (verrà analizzato in settimana A Maranello per trovare la causa del problema avuto in qualifica) e parte con la gomma dura, ma dopo quindici giri lamenta di non avere grip e decide di passare alla gomma soft (la scelta di partire con la hard dal fondo era giusta, provando una strategia diversa). Quasi trenta giri sulla gomma morbida ma poi, quando arriva il momento di cambiare, la scelta ricade di nuovo sulla hard. Il monegasco non era molto convinto: resta da capire se il team ha voluto decidere per lui, o se effettivamente non ci fossero più treni nuovi di soft o medie a disposizione.

Il calvario si conclude negli ultimi giri, quando Tsunoda incappa in una penalità e la lotta tra la Ferrari numero sedici e la Alpine di Gasly può valere il decimo posto e un punto: ma Leclerc non riesce nemmeno ad attaccare il francese, e chiude senza portare punti a casa.

Un weekend tormentato, esattamente come sembra essere sempre di più il rapporto di Leclerc con la sua squadra. Ci sarà tempo due settimane (prossima tappa in Canada) per riflettere e recuperare soprattutto le energie mentali, che in una situazione come questa, sembrano sempre piu difficili da trovare.