Ligue 1. Costa Azzurra esclusa dalle Coppe: il Monaco perde e saluta l’Europa

Tre sconfitte nelle tre ultime giornate costano l’Europa al Monaco che è escluso da tutte le prossime competizioni internazionali.

La squadra del Principato ha perso, in casa, contro il Tolosa: se avesse vinto sarebbe stata ammessa alla Conference League, ma così non è stato.

Costa caro il pareggio con il Troyes (retrocesso in Ligue 2) al Lille che viene sorpassato sul filo di lana dal Rennes (vittoria in trasferta a Brest): per loro sarà “solo” Conference.

Retrocede in Ligue 2 anche l’Auxerre, battuto fra le mura amiche dal Lens e si salva, quindi, il Nantes che supera l’Angers.

In testa il Paris Saint Germain, campione di Francia, saluta il proprio pubblico con una sconfitta interna ad opera del Clermont.

Il Nizza si toglie la soddisfazione di battere nettamente il Lione: per le restanti tre formazioni “mediterranee”, sconfitta del Marsiglia ad Ajaccio e vittoria del Montpellier a Reims. Completa il tabellino la vittoria del Lorient sullo Strasburgo.