Casetta in legno da giardino: come sceglierla e quali permessi servono

Se hai un ampio giardino, molto probabilmente stai valutando l’acquisto di una casetta in legno per poter utilizzare al massimo lo spazio a disposizione. Quello che molti si chiedono è se sono necessari permessi per poterle installare e soprattutto come scegliere quella giusta tra le tante tipologie a disposizione; noi oggi con l’aiuto di casacasette.it, sito specializzato nella vendita di casette in legno con la tettoia, vogliamo fornirti una guida pratica e completa sul tema.

Come scegliere la casetta da giardino giusta per te

Sono esteticamente curate nel minimo dettaglio e disponibili in tanti modelli differenti, scegliere quella giusta non è affatto semplice e per questo oggi vogliamo aiutarti con una guida pratica. Partiamo con le dimensioni: quelle fino a 5 metri quadrati sono perfette come ripostiglio per gli attrezzi o per la legna, quelle dai 4 agli 8 metri quadrati sono consigliati per riporre mobili da giardino, scaffali per creare una dispensa o il barbecue quando non è in utilizzo. I modelli oltre gli 8 metri quadri e fino a 20 sono invece consigliati anche per creare una piccola palestra, un’area gioco o relax ma anche un angolo per praticare hobby come suonare strumenti musicali o dipingere.

Quelle in legno sono tra le più utilizzate, vengono apprezzati per la loro capacità di resistere ad umidità e agenti atmosferici durando nel tempo molto più di altre proposte ma ti consigliamo di non scartare a prescindere i modelli in PVC o resina o polipropilene che hanno il plus di essere ignifughi.

Casetta in legno: quali sono i suoi utilizzi

Una casetta in legno da giardino non può essere utilizzata a scopo abitativo, questo significa che non potrai ricavare una stanza extra a norma a rischio di multe e sanzioni. Lo scopo per cui sono nate è quello di poter offrire uno spazio extra di archiviazione, sono solitamente perfette come capanne degli attrezzi, per poter riporre accessori per il giardinaggio o altre cose che non puoi posizionare all’interno del tuo garage.

Occorre un permesso per installare una casetta in legno?

Molte persone procedono liberamente, pensando di poter fare come meglio credono nel proprio giardino. In realtà in Italia ci sono regole molto ferree per quanto riguarda le costruzioni e le installazioni, indoor o outdoor. Se hai intenzione di installare una casetta di legno nel tuo giardino, devi sapere che i modelli che variano dai 6 ai 20 metri quadrati vengono catalogati in edilizia libera: questo significa che non sono necessari permessi speciali ma è necessario comunque comunicare l’installazione per poter evitare sanzioni. Ti consigliamo di rivolgerti all’Ufficio Tecnico Comunale per ottenere regolarmente la DIA (cioè la Denuncia di Inizio Attività) e verificare che tu possa posizionare dove desideri la tua casetta.

La manutenzione

Chiaramente le casette in legno hanno necessità di manutenzione per poter durare nel tempo: per prima cosa utilizza un impregnante così che crei uno strato per proteggere lo stabile dall’umidità e dai raggi UV; se acquistato di buona qualità servirà applicarlo ogni anno o anche ogni 2 anni. Un secondo prodotto importantissimo è l’antitarlo: in questo caso va passato sia internamente che esternamente per poter proteggere la tua nuova casetta. Plus, anche se non obbligatorio, consigliamo l’utilizzo di uno smalto per legno: in questo caso potrai dare un finish lucido o opaco, anche colorare la casetta, e migliorare la sua resistenza al tempo che passa.