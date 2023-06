Opéra di Nizza: Tchaïkovski, Aroutiounian e Prokofiev “affidati” alla tromba prodigiosa di Lucienne Renaudin Vary

Tchaïkovski, Aroutiounian e Prokofiev: all’Opéra di Nizza, venerdì 9 giugno 2023, saranno la giovane prodigio francese Lucienne Renaudin Vary e l'Orchestre Philharmonique de Nice, diretta da Daniele Callegari ad offrire una serata eccezionale.



Viene proposta tutta la tradizione che va dal culmine del romanticismo russo alla musica sovietica, con la giovane, ritenuta un prodigio francese della tromba.

Lucienne Renaudin Vary impegnata nel sottolineare la propria struggente dote nel Concerto per tromba di Aroutiounian.

Piccolo capolavoro di bellezza melodica, la Serenata per archi è ancora suonata troppo raramente. Composta nel 1880, mostra un Čajkovskij all'apice della sua arte, lirico e vivace.



Sottolineature che potrebbero essere attribuite anche al Concerto per tromba del compositore armeno Alexandre Aroutiounian. Composta nel 1950, quest'opera di diabolico virtuosismo trae ispirazione ed energia dal folklore popolare armeno, russo e anche tzigano.

Cinque anni prima (1945), Prokofiev aveva creato la sua sinfonia più ambiziosa: un omaggio alla gloria del popolo che aveva appena trionfato sul nemico nazista, la Sinfonia n. 5 è un inno di vittoria e libertà rivolto a tutti popoli oppressi.



Piotr Ilyich Tchaikovsky Serenata per archi in do op. 48

Alexandre Aroutiounian Concerto per tromba e orchestra in la bemolle maggiore

Sergei Prokofiev Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore op. 100

Direzione musicale Daniele Callegari

Tromba Lucienne Renaudin Vary

l'Orchestre Philharmonique de Nice



Spettacolo unico: venerdì 10 giugno 2023 ore 18 all’Opéra di Nizza che si trova in si trova nel Vieux Nice in Rue Saint François de Paule 4.