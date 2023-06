Martini Gas amplia la sua gamma di servizi nel settore marittimo e nella fornitura dei gas tecnici

Da sempre la Martini Gas rappresenta il punto di riferimento nel ponente ligure nell'approvviggionamento sicuro di combustibili liquidi e non solo. Infatti, grazie all'inserimento di una linea tecnica completa e approfittando della logistica, della capillarità sul territorio, maturate dal 1954, fornisce a ditte e a privati, servizi, forniture e prodotti sia in loco che a domicilio. Il tutto con il massimo delle asseverazioni certificate e con attenzione ai prezzi di un mercato non sempre trasparente, garantendo la qualità più alta al prezzo più basso.

Dopo aver ottenuto il riconoscimento RIINA, recentemente ha ampliato la sua gamma di servizi nel settore marittimo che, vista la densità di strutture ricettive marittime in Liguria è in continua espansione, andando a sopperire così a un servizio di assoluta necessità e che richiede competenze e serietà.

Oltre alla certificazione RIINA, la Martini Gas ha ottenuto recentemente anche le certificazioni ICIM e ACCREDIA, che garantiscono che il lavoro di manutenzione sia svolto sempre a regola d'arte.





Per sopperire alle carenze di mercato, l'azienda Martini si è specializzata anche nella fornitura dei gas tecnici, industriali e alimentari (Ossigeno, Acetilene, Azoto, CO2, Argon). Grazie alla costante ricerca e alle competenze acquisite nel settore, può offrire ai clienti soluzioni tecnologiche innovative per soddisfare ogni loro esigenza. L'organizzazione prevede un servizio di consegna rapido ed efficiente, con personale specializzato in grado di fornire assistenza e consulenza personalizzata. La società offre non solo forniture di gas, ma anche consulenza sulla sicurezza e antincendio, insieme alla manutenzione dei sistemi mobili e fissi nella provincia di Imperia e Savona. Il team dell'azienda è costantemente formato sulle ultime novità dei vari ambiti di specializzazione per fornire sempre un servizio clienti di alta qualità.

Per ulteriori informazioni:

Martini Antincendio Srl

Via Levà, 95 - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43240