Monaco, modifiche alla viabilità per l’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix

In occasione dell’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix Automobile de Monaco, che si svolgerà da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno 2026, le autorità monegasche hanno predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza del pubblico.
Circolazione dei veicoli
Dal 4 al 7 giugno, dall’inizio della mattinata fino al termine delle prove e delle gare, gli automobilisti non potranno circolare nelle seguenti zone:
- Quai des États-Unis;
- Route de la Piscine;
- Appontement Jules Soccal;
- Darse Sud;
- Boulevard Albert Ier;
- Quai Albert Ier;
- Quai Antoine Ier;
- Avenue de la Quarantaine;
- Tunnel Rocher Albert Ier;
- Tunnel Rocher Noghès;
- Rue Grimaldi, tra Place Sainte-Dévote e Rue Princesse Florestine;
- Avenue d’Ostende;
- Avenue de la Costa, tra il civico n. 3 e Avenue d’Ostende;
- Place du Casino;
- Avenue de la Madone, tra Avenue des Spélugues e Avenue de Grande-Bretagne;
- Avenue des Spélugues;
- Avenue des Citronniers (fino all’ingresso del parcheggio del Métropole);
- Avenue Princesse Grace (tra Avenue des Spélugues e Boulevard Louis II);
- Avenue de Monte-Carlo;
- Boulevard Louis II;
- Avenue J.-F. Kennedy;
- Boulevard du Larvotto, tra Rue du Portier e la rotatoria Auréglia (in questa direzione).
Inversione del senso unico di marcia
Il senso unico di circolazione sarà inoltre invertito nelle seguenti strade:
- Rue Princesse Florestine, tra Rue Suffren Reymond e Rue Grimaldi;
- Rue Suffren Reymond, tra Rue Louis Notari e Rue Princesse Florestine;
- Rue Saige;
- Rue de Millo, tra Rue Saige e Rue Terrazzani;
- Rue Terrazzani;
- Avenue du Port, tra l’inizio di Avenue de la Quarantaine e la rotatoria di Place d’Armes.
Si raccomanda pertanto agli automobilisti e ai residenti di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di tenere conto delle restrizioni in vigore durante l’intera durata della manifestazione.