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Altre notizie | 30 maggio 2026, 16:46

Monaco, modifiche alla viabilità per l’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix

Lo svolgimento dell’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix Automobile de Monaco, da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno 2026, richiede le seguenti modifiche alla rete stradale.

Monaco, modifiche alla viabilità per l’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix

In occasione dell’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix Automobile de Monaco, che si svolgerà da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno 2026, le autorità monegasche hanno predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza del pubblico.

Circolazione dei veicoli

Dal 4 al 7 giugno, dall’inizio della mattinata fino al termine delle prove e delle gare, gli automobilisti non potranno circolare nelle seguenti zone:

  • Quai des États-Unis;
  • Route de la Piscine;
  • Appontement Jules Soccal;
  • Darse Sud;
  • Boulevard Albert Ier;
  • Quai Albert Ier;
  • Quai Antoine Ier;
  • Avenue de la Quarantaine;
  • Tunnel Rocher Albert Ier;
  • Tunnel Rocher Noghès;
  • Rue Grimaldi, tra Place Sainte-Dévote e Rue Princesse Florestine;
  • Avenue d’Ostende;
  • Avenue de la Costa, tra il civico n. 3 e Avenue d’Ostende;
  • Place du Casino;
  • Avenue de la Madone, tra Avenue des Spélugues e Avenue de Grande-Bretagne;
  • Avenue des Spélugues;
  • Avenue des Citronniers (fino all’ingresso del parcheggio del Métropole);
  • Avenue Princesse Grace (tra Avenue des Spélugues e Boulevard Louis II);
  • Avenue de Monte-Carlo;
  • Boulevard Louis II;
  • Avenue J.-F. Kennedy;
  • Boulevard du Larvotto, tra Rue du Portier e la rotatoria Auréglia (in questa direzione).

Inversione del senso unico di marcia

Il senso unico di circolazione sarà inoltre invertito nelle seguenti strade:

  • Rue Princesse Florestine, tra Rue Suffren Reymond e Rue Grimaldi;
  • Rue Suffren Reymond, tra Rue Louis Notari e Rue Princesse Florestine;
  • Rue Saige;
  • Rue de Millo, tra Rue Saige e Rue Terrazzani;
  • Rue Terrazzani;
  • Avenue du Port, tra l’inizio di Avenue de la Quarantaine e la rotatoria di Place d’Armes.

Si raccomanda pertanto agli automobilisti e ai residenti di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di tenere conto delle restrizioni in vigore durante l’intera durata della manifestazione.

Redazione

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