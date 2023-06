Nizza ospiterà il “Salon Rendez-vous en France”: da tutto il mondo giungeranno mille tour operator

La più grande fiera dell'intermediazione turistica si svolgerà a Nizza nel 2026: dopo l’Occitanie che ospiterà la 17a edizione del Rendez-vous en France a Tolosa il 26 e 26 marzo 2024 e l'Auvergne-Rhône-Alpes con Lione nel 2025, è nella Regione Sud, a Nizza, che si terrà la 19a edizione nel 2026.





Organizzato da Atout France, il salone Rendez-vous en France è l'occasione per mettere in risalto una destinazione regionale che accoglie, per diversi giorni, quasi mille tour operator e agenzie di viaggio di tutto il mondo.

La Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur ha già ospitato due edizioni dell'evento a Nizza nel 2010 e a Marsiglia nel 2019: durante la 16a edizione della più grande fiera dell'intermediazione turistica in Francia, che si è svolta quest'anno a Parigi, la delegazione Provence-Alpes-Côte d'Azur ha potuto contare sulla presenza di 100 espositori nel suo spazio regionale: albergatori, agenzie, trasportatori, locali, uffici turistici, agenzie di sviluppo turistico.



All’ultima edizione hanno preso parte circa 800 influencer del turismo provenienti da tutto il mondo.

Il turismo internazionale occupa un posto importante nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur: la fiera dell'intermediazione turistica consentirà di promuovere le diverse destinazioni proponendole per tutto l’arco dell’anno.

I vacanzieri internazionali preferiscono visitare la regione in periodi diversi: gli americani in primavera, i tedeschi in autunno e i giapponesi a settembre con soggiorni di lunga durata.