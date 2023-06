Chiamare un'azienda per una derattizzazione notturna significa evitare dei danni che possono essere molto ingenti. Per questo c'è bisogno di professionisti che utilizzano delle procedure precise e che conoscono i protocolli per una derattizzazione personalizzata ed efficace sulla base delle esigenze specifiche di quel singolo cliente.

Non dimentichiamo che un'invasione di topi provocherà danni sotto tutti i punti di vista ma soprattutto igienici e sanitari nonché economici. Non dimentichiamo che i topi oltre imbrattare locali possono trasmettere malattie infettive visto che sono vettori di tante patologie che sono nocive sia per gli animali domestici o di allevamento, ma anche per gli esseri umani.

L'attività dei ratti o dei topi addirittura può provocare cortocircuiti e interruzioni di collegamenti elettrici, nonché fughe di gas provocando dei danni economici potenzialmente devastanti.

Infatti è bene sapere che un roditore per sua natura ha sempre voglia di rosicchiare muri, cavi elettrici:questa cosa metterà a rischio non solo attrezzature ma addirittura in alcuni casi anche interi stabilimenti nonché il personale che ci lavora all'interno.

Un intervento di derattizzazione quindi andrebbe visto semplicemente come qualcosa che opera da salvaguardia dei pericoli di infestazione e che servirà per migliorare sia la salute privata che pubblica.

Questo lavoro avrà senso però solo nel caso in cui sarà accompagnato da un costante e continuo monitoraggio che dovrà tenere in grande considerazione la realtà del territorio circostante.

Prima parlavamo di derattizzazione di notte semplicemente perché la maggior parte degli infestanti tende ad essere notturna nel senso che cerca di nascondersi per non farsi scoprire perché in ogni caso un avvistamento sarà un segnale di un'infestazione che probabilmente già in corso da un po' di tempo.

Di conseguenza solo progettare un perimetro di controllo consentirà di prevenire e risolvere il problema grazie al fatto che si utilizzeranno delle esche le quali, posizionate in punti strategici, consentiranno di scoprire l'entità degli infestanti nonché la loro presenza.

Cosa fa quindi nello specifico un'azienda di derattizzazione sotto questo punto di vista

In pratica un'azienda di derattizzazione dovrà fare un sopralluogo come dicevamo perché dovrà capire che tipo di strategie da utilizzare le quali dipenderanno dal tipo di infestazione specifica.

Però in alcuni casi le aziende collocheranno quelle che si chiamano tecnicamente esche trappola sia in un perimetro interno che esterno prestando attenzione a locali particolarmente sensibili come magazzini o sale server, dove potrebbero essere presenti dei materiali che sono più rischiosi.

Dopo la derattizzazione gli operatori specializzati spesso effettueranno, se previsto, nel contratto un controllo al mese con relativo Report. In ogni caso la procedura avrà l'obiettivo di definire la tipologia di infestazione ma soprattutto contribuirà ad identificare sia le abitudini che gli spostamenti nonché la classificazione dei roditori in questione.

Solo così si arriverà alla realizzazione di un mirato piano di intervento che servirà nello specifico per eliminare in maniera efficiente una colonia, senza che i topi percepiscano la presenza del pericolo.

Ecco perché diciamo che sarà importante contattare l'azienda per un intervento mirato di derattizzazione perché in questi casi funzionerà, mentre è improbabile parlare di interventi generici che possono valere per tutti.