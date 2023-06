Se nella nostra proprietà ci sono tracce di topi non dobbiamo perdere tempo e la stessa cose vale per gli insetti perché dobbiamo chiedere un preventivo per sapere il prezzo per una disinfestazione professionale perché solo questo è il punto di partenza se vogliamo avere un esperto che dovrà studiare una strategia che sia risolutiva ed efficace per quanto riguarda un problema, che a volte può assumere delle dimensioni assolutamente importanti e inquietanti.

Ricordiamo che quando si parla di topi avverrà in gergo tecnico la derattizzazione: questa è una cosa importante perché parliamo di animali molto pericolosi, visto che sono veicolo di malattia abbastanza rilevanti, in alcuni casi addirittura mortali, soprattutto per i parassiti che ospitano tra i loro peli.

Di conseguenza potrebbe essere possibile che prima vediamo un topo e poi si possono aggiungere altri elementi simili che si riproducono in genere in maniera molto veloce: quindi in men che non si dica ci troviamo ad avere a che fare con un'infestazione che è veramente brutta da vedere soprattutto per le persone che hanno anche la fobia di questi animali e parliamo di un numero significativo.

In alcuni casi non siamo nemmeno i diretti responsabili di quelle infezioni perché per esempio e soprattutto non abbiamo un giardino fuori potrebbe essere che i topi arriveranno da quello dei vicini dove magari hanno trovato residenza oppure dai dintorni di casa nostra c'è un edificio abbandonato.

Quindi In definitiva se ci dovessimo accorgere della presenza e delle tracce di topi anche se non li vediamo direttamente, dobbiamo contattare un’azienda del settore, che opera nel campo della disinfestazione in maniera professionale e seria, perchè solo in questo modo possiamo avere a che fare con professionisti che riusciranno a risalire alla presenza dei ratti stessi.

Come fare ad accorgerci se ci sono topi nella nostra proprietà

Ci si chiede se è possibile trovare un modo per accorgersi in maniera veloce che ci sono topi dentro la nostra abitazione o proprietà, ma rispondiamo che innanzitutto dobbiamo essere molto attenti per quanto riguarda la pulizia perché in questo modo nel momento in cui andiamo a pulire ci renderemo conto se quell'ambiente è stato protagonista del passaggio di un topo che in questo caso vorrà dire sarà dentro l'edificio.

Di sicuro una delle tracce più diffuse in assoluto è l'odore di ammoniaca che viene rilasciato dai neuroni dei topi e che possiamo trovare soprattutto in quegli ambienti perché sicuramente li hanno scelti i topi per trovare un riparo sicuro.

Per esempio potremmo controllare il garage dove parcheggiamo la tua mobile di solito visto che il calore del motore che si spegne può essere molto attraente per un topo che in inverno cercherà un posto al riparo dal freddo e dalle intemperie.

Un altro posto da controllare è quello dove ci sono riserve di cibo ,che sono indispensabili per questi animali che devono provvedere al loro nutrimento, e che quindi possono anche richiamare di conseguenza altri topi.

Infine ricordiamo che un altro segnale della loro presenza è relativo ai loro denti visto che essendo roditori, quello che fanno dalla mattina alla sera è rosicchiare tutto quello che trovano.