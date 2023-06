All’insegna dell’estate: tornano gli Événements Culturels de l’Été nel Dipartimento delle Alpi Marittime

Tornano gli Événements Culturels de l’Été del Département des Alpes-Maritime s: 500 eventi gratuiti, dal 23 giugno al 2 settembre 2023, proposti non solo nei grandi centri, ma anche nei piccoli villaggi.



Si tratta di un'antologia di concerti e spettacoli gratuiti, un programma di eventi ricco e vario, rivolto a tutti, che contribuisce anche a rafforzare l'attrattiva dei 157 comuni delle Alpi Marittime che ospitano gli eventi.

La nuova stagione sarà scandita da 5 eventi chiave:



La 28° edizione delle Serate d'Estate promuoverà l'eccellenza e la ricchezza dei complessi artistici locali: più di 450 concerti gratuiti. Tra musica locale e atmosfere mondiali, grandi classici e musica attuale "made in 06", ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età.





Les Cap’sules des Soirées Estivales: si tratta della terza edizione, con l’obiettivo di mettere in luce, attraverso i concerti, gli artisti della scena “musicale attuale”. Da Electro Pop, Nu Soul, attraverso l’adattamento in francese della musica un iversale. In totale, si esibiranno 7 gruppi di artisti come Madame Monsieur, Xavier Polycarpe e Blonde en Live.



Il Festival des mots, un momento di pura eleganza ed espressione che trasporterà il pubblico in un viaggio letterario unico grazie a 10 incontri gratuiti. Dal 7 luglio al 26 agosto 2023, 12 attori che incarnano i grandi nomi del cinema, della televisione e del teatro verranno ad incontrare gli spettatori per ravvivare la tradizione delle veglie. Tra questi: André Dussolier, Bruno Solo, Thibault de Montalembert, François Berléand e Alexia Stresi, Stéphane Freiss e molti altri che porteranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi testi d'autore.

Les soirées Jazz art Lympia trasformeranno la terrazza sul tetto dello spazio culturale Lympia al porto di Nizza in un jazz club all'aperto. Ogni giovedì sera dal 20 luglio al 31 agosto, con un programma che vuole emozionare. Si esibiranno Kevin Saura Groupe, Pierre Bertrand Quartet o Jazz à Saint-Germain e molti altri.



Le Folies des Lacs proporranno, domenica 16 luglio, meravigliosi paesaggi del Mercantour durante una giornata di concerti indimenticabili sulle rive del lago La Colmiane. Un programma musicale rivolto alle famiglie ed ai giovani: si potrà assistere a tre concerti intervallati da dj.



Grandi mostre completeranno questa eclettica e ricca offerta, tra cui: “Vasarely d’un art programmatique au numérique” (fino al 22 ottobre 2023) all’Espace Lympia aa porto di Nice, “Tatouages du monde flottant” (dal 1° luglio al 3 dicembre 2023) al Musée des Arts Asiatiques, “ Hors du temps “ de Mathilde Oscar (fino al 31 août 2023) alla Micro-Folie a Nizza e “ Eclairer et transporter “ (fino al 29 dicembre 2023) agli Archives Départementales a Nizza.