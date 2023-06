La Hope Running spegne cinque candeline e festeggia la ricorrenza con i suoi soci

L’Asd Hope Running Onlus non poteva festeggiare in modo migliore il suo quinto compleanno. Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, infatti, l’associazione chivassese guidata dal presidente Giovanni Mirabella ha vissuto tre giornate intense, piene di emozioni. Tutto è cominciato venerdì sera nella sede di corso Galileo Ferraris 60, dove si è tenuto l’evento solidale “Bagno di Gong” organizzato da Fabrizio Bastimento, Federica Volpato e Matteo Mondello.

A seguire, è stata la volta della premiazione del contest fotografico "I valori dell'inclusione nello sport" indetto nell'ambito del progetto "Sport is Hope”. Lo stesso Mondello, nella doppia veste di organizzatore e giurato, ha fatto gli onori di casa, presentando le foto ritenute migliori dalla giuria composta anche da Antonio Cirillo e Marco Bogetto. Il Premio Social è andato allo scatto “La diversità agli occhi dei bambini non esiste” di Tatiana Adamo, mentre il Premio Creatività è stato assegnato a Riccardo Murrau con la sua “Nessuna differenza nello sport”. Ai primi tre posti nella classifica assoluta, invece, le foto “Vince lei” di Anna Paola Barbero, prima classificata, “Il puck conteso” di Claudio Berto, seconda, e “Chivasso Rugby” di Sandro Ambrosio. Per i premi, si ringraziano Ristorante San Genesio di Castagneto Po, Conad di Montanaro, New Digital Foto, Punto Stampa e La Nuova Periferia di Chivasso.

Sabato 17 e domenica 18 l’Asd Hope Running Onlus si è invece trasferita alla Mandria di Chivasso, dove ha allestito uno stand nella centralissima piazza in occasione della Stramandriamo. Occasione propizia per dare il via insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso alle iscrizioni per il Trail delle Colline 2023, in programma domenica 8 ottore. Il Comitato Organizzatore ha previsto fino al 3 settembre un coupon sconto per iscriversi alle 3 gare competitive in programma e all’eco-camminata. Si tratta del trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, e del doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale, infine, va spesa per l’Eco-Camminata in Rosa di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre più persone ed il cui ricavato andrà a sostenere la campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Siglate le primissime iscrizioni in vista dell’appuntamento di domenica 8 ottobre, la domenica un nutrito gruppo di magliette gialle ha preso parte alla Stramandriamo, dividendosi tra le distanze di 10 e 5 chilometri.

Queste le parole a fine giornata di un emozionato Giovanni Mirabella: “Tutti sappiamo che ci sono compleanni più importanti di altri: il primo anno di vita di un figlio, i fatidici 18 anni che segnano la maggiore età e poi ci sono i 20, 30, 40, 50…. i 100 anni per i più fortunati. La data di oggi non fa parte di nessuno di questi grandi numeri, è un semplice 5…che per me significa molto. È un viaggio ricco di emozioni e di sfide, nel corso del quale abbiamo incontrato moltissime persone: alcune ci hanno accompagnato solo per un po’, altre sono ancora qui con noi, molte altre se ne aggiungeranno nel corso del tempo perché tanti altri traguardi ci attendono. Quindi tanti auguri per i sorrisi che ci hai fatto provare, tanti auguri per le difficoltà che insieme abbiamo superato, tanti auguri per le persone che ci hai fatto incontrare. Semplicemente tanti auguri Hope Running. Sono sicuro che festeggeremo molti altri compleanni insieme”.

Tutte le info relative al 5° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Official Film Movie: https://www.youtube.com/watch?v=1hB9_16hAI0

• Regolamento: www.traildellecolline.com/regolamento/

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019