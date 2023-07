Nizza, non più in vendita i biglietti “Multi”. I vecchi varranno fino a fine anno

La sorpresa l’hanno avuta gli utenti: da ieri i distributori automatici di biglietti dei servizi di trasporto urbano e i negozi ove potevano essere acquistati hanno cessato di vendere i “Multi”.

Si trattava della popolarissima tessera valida 10 corse che era commercializzata a 10 euro.

Da ieri, martedì 27 giugno, i “Multi” non sono più in commercio: chi ne è in possesso potrà continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento, comunque entro il 31 dicembre 2023.

La decisione di sospendere con qualche giorno di anticipo rispetto al 1° luglio 2023 la vendita di “Multi” trova fondamento nella necessità di adeguare di distributori automatici dei biglietti di bus e tram al nuovo sistema che entra in vigore sabato 1° luglio 2023.

I biglietti da 1,50 euro validi una corsa, i così detti “Solo”, saranno venditi ancora fino al 30 giugno, poi occorrerà essere muniti di una delle due tessere ricaricabili che sostituiranno dal prossimo week end i biglietti.

Si tratta delle tessere:

“Ma Carte”: soluzione personalizzata, comprensiva di nome e foto, ricaricabile a piacimento e che consente l'acquisto di tutti i biglietti Lignes d'Azur (occasionali e abbonamenti). Gli utenti che hanno già una carta personale non devono fare alcunché.





“La Carte”: supporto anonimo, condivisibile e ricaricabile a piacimento che consente l'acquisto di biglietti occasionali Lignes d'Azur. Per ottenerla verrà richiesta una caparra di 2 euro rimborsabile.





Le carte sono disponibili nei punti vendita Lignes d'Azur, nelle agenzie commerciali e itineranti, sul sito web www.lignesdazur.com e anche nei distributori automatici di biglietti per carte anonime (La Carte).

Gli utenti potranno anche ricaricare la propria carta o quelle dei propri cari dal proprio smartphone, e conservare e convalidare i propri titoli su dispositivi Android.



Per i turisti e i viaggiatori occasionali sarà disponibile un’opzione che prevede l’acquisto di un pass che costa 7 euro per un giorno, 13 euro per 2 giorni e 20 euro per una settimana.